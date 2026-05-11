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Bart DHanis

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Fumée blanche à Rotterdam ? « Il va annoncer son souhait de rejoindre le Feyenoord », indique une source proche du dossier

Selon 1908.nl, Dévy Rigaux devrait prochainement s’engager avec le Feyenoord. Le dirigeant belge, actuel directeur technique, succédera à Dennis te Kloese à Rotterdam.

Présent au Club de Bruges depuis 2009, le dirigeant de 38 ans a commencé comme entraîneur des jeunes avant de grimper les échelons jusqu’au poste de « directeur des affaires footballistiques ».

À trois journées de la fin, Bruges occupe la première place de la Pro League belge, avec un point d’avance sur son dauphin, l’Union Saint-Gilles.

Il devrait officialiser son départ pour Feyenoord dès que le titre sera mathématiquement acquis, ce qui laisse penser que l’accord final est imminent.

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