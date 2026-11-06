Comment regarder Fulham contre Newcastle United avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 10 7 nov. 2026 - 10:00 Craven Cottage

Fulham reçoit Newcastle United à Craven Cottage pour un match de Premier League qui intervient à un moment difficile pour Newcastle. Le club se rend à Londres en quête d’une réaction après une semaine agitée à Tyneside.

Le Fulham d’Alvaro Arbeloa s’est montré solide à domicile cette saison et aborde cette rencontre dans une situation relativement favorable. Le club occupe la 15e place du classement, mais deux victoires consécutives en Premier League ces dernières semaines lui donnent une certaine confiance avant ce match.

Newcastle, actuellement 13e, a perdu quatre de ses cinq derniers matches et s’est incliné deux fois face à Everton en l’espace d’une semaine. L’ambiance s’est dégradée à St James’ Park : les joueurs ont été accueillis par des sifflets au coup de sifflet final après la défaite à domicile contre Everton.

La pression s’accentue sur l’entraîneur Matthias Jaissle, mais celui-ci a déclaré publiquement conserver le soutien total de la direction du club. Il devra affronter une après-midi difficile à Craven Cottage sans plusieurs joueurs clés : Joelinton est forfait sur blessure et Jacob Ramsey est suspendu.

Fulham sait que Newcastle reste capable de bien jouer à l’extérieur, comme l’a montré sa victoire 2-0 sur le terrain de Crystal Palace lors de son dernier déplacement. Newcastle devra reproduire ce niveau de performance pour enrayer une mauvaise passe qui inquiète aussi bien les supporters que le personnel du club.

Les informations officielles concernant la diffusion de cette rencontre ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne de télévision et les modalités de diffusion en direct une fois confirmées.

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