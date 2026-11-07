Comment regarder Fulham - Newcastle United avec un VPN

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Avant-match

Premier League - Journée 10 7 nov. 2026 - 10:00 Craven Cottage

Fulham reçoit Newcastle United à Craven Cottage pour un match de Premier League qui tombe à un moment difficile pour le club du nord-est de l’Angleterre, en déplacement à Londres avec l’espoir de réagir après une semaine agitée dans le Tyneside.

Le Fulham d’Alvaro Arbeloa s’est montré solide à domicile cette saison et aborde la rencontre dans des dispositions plutôt favorables. Le club occupe la 15e place du classement, mais ses deux victoires consécutives en Premier League ces dernières semaines lui donnent une certaine confiance.

Newcastle, actuellement 13e, a perdu quatre de ses cinq derniers matches et s’est incliné deux fois face à Everton en l’espace d’une semaine. L’ambiance s’est dégradée à St James’ Park : les joueurs ont été accueillis par des sifflets au coup de sifflet final après la défaite à domicile contre Everton.

La pression monte sur l’entraîneur Matthias Jaissle, qui a toutefois déclaré publiquement conserver le soutien total de la direction du club. Un après-midi difficile l’attend à Craven Cottage, où il sera privé de plusieurs joueurs clés : Joelinton est forfait sur blessure et Jacob Ramsey est suspendu.

Fulham sait que Newcastle reste capable de réaliser de bonnes performances à l’extérieur, comme en témoigne sa victoire 2-0 sur le terrain de Crystal Palace lors de son dernier déplacement. Newcastle devra reproduire ce niveau de jeu pour enrayer une mauvaise passe qui inquiète aussi bien les supporters que le personnel du club.