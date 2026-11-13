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Fulham est en tête de la course pour recruter l’ailier du Real Betis Rodrigo Riquelme lors du mercato de janvier, alors que plusieurs clubs européens suivent l’Espagnol. Le club de Liga a fixé le prix minimum de l’attaquant de 26 ans à 20 millions d’euros après son bon début de saison à Séville.

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Fulham en tête de la course aux transferts cet hiver

Selon TEAMtalk, Fulham étudie plusieurs pistes pour renforcer ses ailes cet hiver et considère Riquelme comme une cible idéale après ses bonnes performances sous les ordres de Manuel Pellegrini. Né à Madrid, l’attaquant est devenu un titulaire régulier à l’Estadio Benito Villamarin cette saison, avec trois buts et deux passes décisives en 14 apparitions. Le Betis reste toutefois serein quant à sa situation et n’est pas contraint de le vendre en janvier.

Des recruteurs européens suivent l’ailier polyvalent

Si le club de l’ouest de Londres est en pole position, le média indique que Coventry City, autre club anglais entraîné par Frank Lampard, suit également de près sa progression. Outre les clubs anglais, quatre formations de Serie A, la Roma, Naples, la Lazio et Côme, ont envoyé des recruteurs observer l’ailier, tout comme plusieurs clubs de Bundesliga dont les noms n’ont pas été révélés.

Certains de ces prétendants italiens ont déjà pris des renseignements en vue d’un éventuel transfert en janvier, séduits par sa capacité à évoluer efficacement sur les deux ailes. Ses statistiques en Andalousie témoignent d’une nette amélioration par rapport à son passage dans son club de cœur, l’Atlético Madrid, où son temps de jeu limité l’avait restreint à cinq buts et sept passes décisives en 75 matches.

Le partage des droits complique une éventuelle vente

Face à cet intérêt croissant, des sources proches du dossier indiquent que le club espagnol réclamera au moins 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling/22,5 millions de dollars) avant d’envisager des offres pour un joueur sous contrat jusqu’en 2030. Les négociations sont encore compliquées par les modalités de son arrivée à l’été 2025, lorsque le club sévillan a payé 8 millions d’euros pour acquérir 50 % de ses droits économiques.

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L’Atlético ayant conservé l’autre moitié des droits sur le joueur, tout acheteur potentiel devra parvenir à un accord satisfaisant les deux clubs de Liga. Chacun cherchera à tirer un bénéfice conséquent d’une éventuelle vente, ce qui donne au club actuel de Riquelme une marge de manœuvre importante dans les négociations.

Une décision à l’été reste le scénario le plus probable

Alors que de nombreux clubs suivent sa progression et qu’un prix de vente a été fixé, la situation de Riquelme devrait susciter bien des discussions dans les prochaines semaines. Il sera néanmoins difficile de faire quitter l’Espagne à un titulaire important de Pellegrini en cours de saison. Si un transfert cet hiver s’avère trop complexe à finaliser en janvier, la décision définitive concernant sa prochaine destination devrait attendre l’été prochain.