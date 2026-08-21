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Fulham - Chelsea, avant-match de Premier League : un derby intrigant pour la 1re journée

Chelsea
Fulham
A. Arbeloa
X. Alonso
M. Rogers
Premier League

Présentation complète du match Fulham-Chelsea alors que la saison 2026-2027 de Premier League s’apprête à débuter. Nous évoquons la tactique, les nouvelles des équipes, les transferts et plus encore.

crest
Premier League - Journée 1
Craven Cottage

Le match Fulham-Chelsea débutera le 24 août 2026 à 15h00 EST et 20h00 GMT.

Une énorme incertitude entoure les rivaux de l'ouest londonien Fulham et Chelsea, alors que les deux équipes entrent dans une nouvelle ère sous la houlette de nouveaux entraîneurs.

Après cinq ans à Craven Cottage, Marco Silva a quitté Fulham à la fin de la saison 2025-2026. Álvaro Arbeloa le remplace. L'Espagnol est encore relativement novice, avec seulement 28 matches en tant qu'entraîneur principal à son actif. Son premier problème à résoudre sera le départ du milieu vedette Harry Wilson à Leeds.

arbeloaGetty Images

Les étés de Chelsea ne sont jamais calmes ces temps-ci. Xabi Alonso, ancien coéquipier d'Arbeloa, est le nouvel homme fort de Stamford Bridge et il a dépensé sans compter, notamment avec une indemnité record au Royaume-Uni de 117 M£ pour recruter Morgan Rogers en provenance d'Aston Villa.

Xabi AlonsoGetty Images

Qui Fulham et Chelsea ont-ils recruté ?

Deux joueurs du Real Madrid ont suivi Álvaro Arbeloa à Craven Cottage, puisque Gonzalo García et César Palacios font partie des quatre joueurs recrutés sur le marché des transferts cet été. Fulham a axé son recrutement sur de jeunes talents, avec les arrivées de Jonah Kusi-Asare, 19 ans, Shea Charles, 22 ans, Gonzalo Garcia, 22 ans, et Cesar Palacios, 21 ans.

Le nouveau Chelsea de Xabi Alonso a déjà dépensé la somme ahurissante de 333 millions de livres sterling en joueurs depuis le début du mercato. Morgan Rogers, Valentin Barco, Maxence Lacroix, Geovany Quenda et Marco Palestra font partie des nouvelles recrues clinquantes et coûteuses. Les vétérans de Premier League Danny Welbeck et Jordan Henderson arrivent eux aussi pour apporter leur immense expérience.

Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

Statistiques clés, blessures et suspensions

  • Chelsea a gagné lors de six de ses huit dernières visites à Craven Cottage (2 défaites), mais après avoir perdu le dernier face-à-face, le club londonien risque d'être battu lors de rencontres consécutives, tous stades confondus, pour la première fois depuis 1979.
  • Joachim Andersen, côté Fulham, et Wesley Fofana, côté Chelsea, purgent des suspensions héritées de la saison dernière.

Compositions probables

Fulham (4-2-3-1) : Leno ; Castagne, Cuenca, Bassey, Robinson ; Berge, Iwobi ; Bobb, King, Kevin ; Garcia.

Chelsea (3-4-3) : Sanchez ; James, Lacroix, Colwill ; Neto, Lavia, Caicedo, Palestra ; Palmer, Joao Pedro

Nouvelles des équipes et effectifs

Fulham vs Chelsea Équipes probables

4-2-3-1
Fulham crest
Fulham
FUL
Formation
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-3
1B. Leno4J. Cuenca33A. Robinson3C. Bassey21T. Castagne11Kevin17A. Iwobi16S. Berge14O. Bobb24J. King7G. Garcia1R. Sanchez6L. Colwill24R. James23M. Lacroix45R. Lavia2M. Palestra25M. Caicedo7P. Neto20J. Pedro17M. Rogers10C. Palmer
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Fulham

Onze de départ

Chelsea

Entraineur

  • A. Arbeloa
  • X. Alonso

L'entraîneur de Fulham, Alvaro Arbeloa, doit composer sans Tom Cairney, blessé, tandis que Joachim Andersen est suspendu et ne participera pas à ce match d'ouverture. Aucune composition probable n'a encore été confirmée avant le coup d'envoi, et d'autres mises à jour sont attendues à l'approche de la rencontre.

L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, fait face à une liste de blessés plus longue, avec Caleb Wiley, Jordan Henderson, Aaron Anselmino, Mamadou Sarr, Emanuel Emegha et Geovany Quenda tous forfait. Wesley Fofana est suspendu et manquera lui aussi le déplacement à Craven Cottage. Chelsea n'a pas encore confirmé son onze probable, et les informations sur l'équipe seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

Forme

FUL

FUL - Forme

AHL
N1-1
FAR
V1-2
CRY
D1-2
MAL
N2-2
VFB
V1-0
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
CHE

CHE - Forme

TOT
D1-2
JUV
D0-1
MIL
V3-0
JDT
N3-3
RSO
V3-1
But marqué (encaissé)
10/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Fulham aborde son premier match de Premier League après une pré-saison mitigée, avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches amicaux. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 1-0 contre le VfB Stuttgart le 15 août, et l'équipe avait fait match nul 2-2 contre Malaga trois jours plus tôt. Une défaite 1-2 contre Crystal Palace a constitué le point bas de son programme estival. Sur l'ensemble de ces cinq matches, Fulham a marqué six buts et en a encaissé six.

La pré-saison de Chelsea raconte une histoire similaire d'irrégularité. Ses cinq derniers matches amicaux ont produit deux victoires, un nul et deux défaites, le résultat le plus récent étant un succès 3-1 contre la Real Sociedad le 15 août. Un succès 3-0 contre l'AC Milan plus tôt dans la semaine a été la performance marquante de son été, même si les défaites contre la Juventus et Tottenham Hotspur ont montré qu'il restait encore du travail. Chelsea a inscrit 10 buts lors de ces cinq matches et en a concédé sept.

Historique des confrontations

Face à face

FulhamNulChelsea
2
0
3
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
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Chelsea
CHE
1
FDM
Premier League
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Chelsea
CHE
2
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Fulham
FUL
0
FDM
Premier League
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Fulham
FUL
1
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Chelsea
CHE
2
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
2
FDM
Premier League
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Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FDM
5Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La rencontre la plus récente entre les deux équipes s'est terminée par une victoire 2-1 de Fulham à Craven Cottage en janvier 2026, un résultat qui donnera confiance au club hôte avant le match de lundi. Sur les cinq dernières confrontations de Premier League, Chelsea s'est imposé deux fois, Fulham deux fois également, et un match s'est terminé sur un score de parité, chacune de ces victoires de Fulham ayant été obtenue à Craven Cottage. La victoire à l'extérieur la plus récente de Chelsea dans cette affiche remonte à août 2025, lorsqu'il a battu Fulham 2-0 à Stamford Bridge.

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