Fulham - Arsenal, Altercation entre Eddie Nketiah et Dani Ceballos à l'échauffement

Les deux se connaissent pourtant depuis deux saisons désormais mais Dani Ceballos et Eddie Nketiah devaient certainement être un peu sur les nerfs du fait d'être remplaçants pour la première journée de face à .

Certainement frustrés, le milieu espagnols et l'attaquant anglais ont eu une vive altercation durant l'échauffement suite à un exercice entre remplaçants. L'ancien du a tenté de récupérer un ballon de manière un peu trop appuyée ce qui n'a pas forcément plu à son coéquipier. Nketiah l'a retenu par le bras pour s'expliquer avant que Kolasinac ne vienne les séparer.

You don't see this every day 👀



Dani Ceballos and Eddie Nketiah got into a heated exchange during a pre-match training routine 👜 pic.twitter.com/u1qMPuZ8Ux