Fuite en masse ? L’avion brésilien rentre avec un seul joueur à son bord !

L’avion de la Seleção a atterri à Rio de Janeiro après l’élimination du Brésil de la Coupe du monde 2026, mais dans des circonstances pour le moins inhabituelles : un seul joueur se trouvait à bord. Cette situation a immédiatement suscité des interrogations sur une possible fuite des stars de la « Samba », cherchant à éviter la colère des supporters, médusés par cette sortie prématurée.

Les Brésiliens avaient été éliminés par la Norvège (2-1), un revers qui a brisé le rêve de plus de 200 millions de supporters et poussé plusieurs joueurs à publier des messages émouvants sur les réseaux sociaux.

Après avoir reçu l’autorisation du staff technique dimanche soir, chacun a regagné sa destination personnelle, tandis que Danilo était le seul joueur à embarquer à bord de l’avion de la sélection en direction de Rio de Janeiro, d’après les informations publiées mercredi par le journal espagnol AS.

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Les joueurs évoluant en Europe ont donc entamé leurs vacances estivales plus tôt que prévu, tandis que les joueurs du championnat brésilien disposeront d’une semaine de congé avant de retrouver leurs clubs pour la reprise du championnat.

Danilo a été accompagné lors de son voyage de retour par plusieurs membres de la délégation de l’équipe nationale, parmi lesquels des membres des staffs technique et administratif ainsi que des employés des différents services présents pendant le stage. Le gardien Leo Nanetti, qui ne figurait pas sur la liste des participants à la Coupe du monde mais qui a pris part aux entraînements tout au long du tournoi pour apporter son aide sur les aspects techniques et préparatoires, était également présent.

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