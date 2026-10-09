Füllkrug, encore décisif : but de l’ex à Dortmund à la 92e minute, il est le meilleur buteur de Bundesliga

Niclas Füllkrug encore une fois décisif : l’ancien attaquant de l’AC Milan a inscrit le but de l’ex crucial pour permettre à son Werder Brême d’arracher le 2-2 à Dortmund contre le Borussia, lors du premier faux pas de la saison pour le Borussia Dortmund, après avoir mené 2-0. Quatrième but en Bundesliga pour l’attaquant allemand, actuellement meilleur buteur après une saison décevante en Serie A, avec un seul but en championnat.





Le Werder grimpe à la quatrième place, avec 8 points : sur les 10 buts inscrits jusqu’ici par l’équipe de Brême, pas moins de 4 portent la signature de Füllkrug, qui espère désormais retrouver la sélection allemande. Le Borussia Dortmund de Kovac s’arrête après quatre victoires de suite : le but est arrivé de la tête à la 92e minute, à la suite d’un coup franc de Grull. L’ancien du Milan n’arrête plus de marquer.