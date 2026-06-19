Frustrés, les téléspectateurs néerlandais expriment exactement la même frustration à l’égard de Saibari après son nouveau but splendide lors de la Coupe du monde

Ismael Saibari a de nouveau brillé lors de la Coupe du monde. Le milieu de terrain, transféré du PSV au Bayern Munich, a immédiatement donné l’avantage au Maroc face à l’Écosse d’une ouverture du score de grande classe. Un exploit qui suscite l’admiration mais aussi la frustration chez les supporters du PSV, comme le montrent les réseaux sociaux.

Au Boston Stadium, le match de Coupe du monde venait à peine de commencer lorsque Saibari a frappé. Au bout de 71 secondes, le milieu offensif a reçu le ballon sur le côté droit de la surface de réparation après une belle passe de Brahim Díaz. Depuis un angle difficile, Saibari a décoché une frappe fulgurante, et le ballon s’est logé dans le coin opposé, ne laissant aucune chance au gardien Angus Gunn.

Il s’agit déjà de son deuxième but splendide en Coupe du monde en peu de temps : la semaine dernière, il avait aussi frappé contre le Brésil, se faufilant entre les défenseurs pour lobber Alisson Becker.

Ce nouveau statut de héros provoque une vague de réactions parmi les téléspectateurs néerlandais sur X. Curieusement, nombre d’entre elles ne portent pas sur le but lui-même, mais sur les 55 millions d’euros que le PSV aurait touchés pour son transfert au Bayern Munich.

« Earnie (Stewart, ndlr) qui tenait absolument à vendre Saibari dès maintenant pour une bouchée de pain. C’est tout simplement scandaleux. Leipzig demande 100 millions pour un joueur de la même qualité », écrit un supporter du PSV. Un autre supporteur du club souligne : « À Eindhoven, on savait depuis longtemps que Saïbari était un crack, mais maintenant, le reste du monde l’a compris aussi ! Quel but de folie ! »

D’autres estiment que le PSV aurait pu viser plus haut : « On aurait pu le céder 75 millions après la Coupe du monde, c’est vraiment stupide de notre part », commente un internaute largement partagé. Un autre, plus concis, conclut : « On a dit oui à Saïbari bien trop vite. »