Le Nigérian avait regagné le vestiaire au plus vite alors que le match se jouait encore, après que l’entraîneur Carles Martinez avait épuisé son quota de changements à la 84e minute. Ce qui a surtout dû contrarier Boniface, c’est que le coach du Bayer a fait entrer le milieu offensif Jonas Hofmann à la place de l’avant-centre Patrick Schick.

Boniface avait pourtant de bonnes raisons d’espérer disputer son deuxième bout de match de la saison. Le joueur de 25 ans, troisième attaquant dans la hiérarchie interne de Leverkusen, était, en l’absence de Christian Kofane, la seule option au poste d’attaquant sur le banc. La première doublure de Schick avait subi une déchirure musculaire à la cuisse avec la sélection camerounaise pendant la trêve internationale, une blessure qui l’oblige à s’arrêter plusieurs semaines.

Un nouveau coup dur pour Boniface, qui n’a joué que cinq minutes cette saison, lors de la 1re journée et de la défaite 2-3 contre le SV Elversberg. Il avait même délivré une passe décisive à cette occasion. Interrogé après le match sur ce départ boudeur, l’ancien capitaine Robert Andrich a répondu brièvement, mais de façon éloquente : « Je ne dirai rien là-dessus. Ce n’est pas mon affaire, pour être honnête. »

Martinez a lui aussi réagi à cette entorse à l’esprit d’équipe. « Je ne l’ai pas remarqué pendant le match. Je n’en sais rien. Si c’est bien ce qui s’est passé, nous lui parlerons », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Je peux comprendre que chaque joueur veuille aider l’équipe. En même temps, ce genre de décisions fait partie du football. À ce moment-là, j’ai choisi de faire entrer ces joueurs. » Simon Rolfes a, de son côté, cherché à minimiser l’incident. « Je ne sais pas s’il devait peut-être aller aux toilettes », a-t-il expliqué avec un clin d’œil. Le directeur sportif a néanmoins été clair : « Peut-être est-il allé au vestiaire un peu trop tôt aujourd’hui. La prochaine fois, ça ne se reproduira pas. »

Une année écoulée difficile pour Victor Boniface

Avec ce geste de frustration, Boniface a sans doute encore réduit ses chances d’obtenir du temps de jeu, déjà minces. Le buteur de la saison du doublé avait pourtant effectué un retour impressionnant après une série de blessures et une année perdue lors de son prêt au Werder Brême, marquée notamment par une condition physique qui soulevait des questions. Rolfes a d’ailleurs tenu à souligner ses progrès.

« Dans l’ensemble, je suis très satisfait de l’évolution de Boni. Ces derniers mois, il a été de plus en plus en forme, semaine après semaine. Bien sûr, il a encore une marge de progression, et chaque joueur a envie de jouer. Mais, dans l’ensemble, son comportement est tout à fait correct et il fait partie intégrante de l’équipe et des entraînements », a-t-il déclaré, en soulignant que la porte n’était pas complètement fermée : « Il y a aussi d’autres choses que les garçons font parfois et qui ne sont pas toujours idéales. Nous voulons des joueurs qui montrent des émotions. Il faut toujours veiller à ce que cela reste compatible avec le collectif. Je préfère d’abord parler avec les garçons et leur dire : ce n’était peut-être pas la décision la plus judicieuse. Ensuite, on passe à autre chose. »

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Victor Boniface : pourquoi il n’a pas été inscrit en Ligue Europa

Boniface peut donc espérer obtenir du temps de jeu en Bundesliga dans les prochaines semaines, car Schick ne devrait pas non plus bénéficier de longues périodes de repos en Ligue Europa. Boniface n’a en effet pas été inscrit pour cette compétition et ne figurera donc pas dans le groupe jeudi contre le Lech Poznań. Cette décision s’explique aussi par le fait qu’à la fin de l’été, le puissant attaquant était encore considéré comme un candidat potentiel à un départ et que le mercato était toujours ouvert en Arabie saoudite.

Selon certaines informations, les clubs saoudiens avaient manifesté à plusieurs reprises leur intérêt pour Boniface par le passé. En janvier 2025, un transfert vers Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, avait échoué dans la dernière ligne droite. Une indemnité de 70 millions d’euros était alors évoquée.



