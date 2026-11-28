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Le Frosinone de Massimiliano Alvini cherche à rebondir après deux défaites consécutives, contre Cagliari puis l'AC Milan, avant et après la trêve internationale. Ces revers ont légèrement terni son excellent début de saison. Pour le premier match du samedi de la 13e journée de Serie A, Frosinone reçoit au Stirpe Parme .

Le Parme d'Alberto Gilardino n'a pas pu faire grand-chose lors de la dernière journée face à la Roma, victorieuse 5-1 au Tardini grâce à un quadruplé de Malen. Au classement, Frosinone est septième avec 20 points, tandis que Parme occupe l'antépénultième place, à égalité avec Sassuolo et devant seulement l'Udinese et Venezia.

Voici toutes les informations sur Frosinone-Parme : horaire, compositions et diffusion à la télévision et en streaming.

FROSINONE-PARME : CHAÎNE TV ET DIFFUSION EN STREAMING



Match : Frosinone-Parme

Date : samedi novembre 2026

Horaire : 15 h

Chaîne TV : DAZN

Streaming : DAZN

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COMPOSITIONS OFFICIELLES DE FROSINONE-PARME



FROSINONE (4-2-3-1) : Palmisani ; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia ; Calò, Masini ; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze ; Bobcek. Entr. : Alvini.

PARME (3-5-2) : Daffara ; Delprato, Troilo, Ndiaye ; Cremaschi, Keita, Nicolussi Caviglia, Fabbian, F. Carboni ; El Bilal Touré, Elphege. Entr. : Gilardino.

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OÙ VOIR FROSINONE-PARME À LA TÉLÉVISION



Le match entre Frosinone et Parme sera diffusé en direct à la télévision sur DAZN via l'application pour téléviseurs connectés compatibles, ou à l'aide d'une console de jeux (PlayStation, Xbox), d'un boîtier TIMVISION Box ou d'appareils comme Google Chromecast et Amazon Fire Stick TV.

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OÙ VOIR FROSINONE-PARME EN STREAMING

Frosinone-Parme sera également disponible en streaming en direct sur smartphone, tablette, PC et ordinateur de bureau, toujours sur DAZN, via l'application et le site.