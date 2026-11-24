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Malgré les nombreuses blessures et le drame autour de Harry Kane, le cas Jamal Musiala éclipse actuellement tout le reste au Bayern Munich. Le puissant conseil de surveillance s’oppose publiquement à l’entourage du joueur, avec lequel le club entretenait pourtant des liens étroits. Mais qui en fait partie ?

Depuis vendredi, la situation est claire : lorsque Karl-Heinz Rummenigge s’est présenté devant la caméra de Sky en marge du match à domicile du Bayern contre le FC Cologne (1-1) pour parler du cas Jamal Musiala , il a levé les derniers voiles que le président d’honneur Uli Hoeneß et le PDG Jan-Christian Dreesen avaient auparavant tenté de retirer avec un peu plus de délicatesse. Les propos de Rummenigge, eux, étaient clairs et sans équivoque :

Il serait peu probable que Jamal Musiala retrouve prochainement son meilleur niveau, compte tenu de son dysfonctionnement neuronal, qui provoquerait par intermittence des absences, apparemment parce que son traitement médicamenteux n’est pas encore tout à fait bien ajusté. Il serait également incertain qu’il redevienne un jour le « Magic Musiala » d’autrefois. Son contrat astronomique, signé en février 2025 et garantissant au joueur de 23 ans un salaire annuel de base estimé à 25 millions d’euros, doit donc être revu. Rummenigge a ajouté qu’aucun autre club ne serait actuellement prêt à recruter Musiala dans ces conditions.

Le chat était sorti du sac, et il était difficile de se montrer plus froid. Au cours des semaines et des jours précédents, Hoeneß et Dreesen avaient au moins gardé une certaine retenue, parlant d’un « dilemme » pour toutes les parties. « Imaginez que le Bayern Munich remette maintenant son contrat en question », avait par exemple simplement laissé entendre Hoeneß , semant ainsi les premiers indices qui mèneraient, près de deux semaines plus tard, aux propos autrement plus directs de Rummenigge.

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Uli Hoeneß et le « gentlemen’s agreement » : l’origine du conflit avec les agents de Musiala

C’est précisément ce qui est désormais en jeu. Le club le plus titré d’Allemagne s’appuie sur un gentlemen’s agreement qui, selon la Süddeutsche Zeitung, aurait été conclu l’été dernier au bord du lac Tegernsee entre Hoeneß et Christian Schmid, l’agent de Musiala, à la suite du diagnostic et avant les premiers malaises publics du joueur lors des matches amicaux contre le RB Leipzig et Heidenheim . C’est du moins ainsi que Hoeneß comprend cet accord.

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Pour Hoeneß, il existerait un accord verbal prévoyant que les parties se réunissent pour revoir le contrat de Musiala si sa maladie l’empêchait de retrouver son niveau antérieur. Les dirigeants du Bayern semblent considérer que ce stade est désormais atteint.

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D’autant qu’un article du Stern suggère que l’instance de contrôle, dont font partie Hoeneß et Rummenigge, soupçonne l’entourage de Musiala de ne l’avoir informée qu’insuffisamment de l’état de santé réel du joueur et estime même que certains détails précis auraient été délibérément dissimulés.

Lundi dernier, Musiala aurait de nouveau subi une absence à l’entraînement collectif, selon des informations concordantes de médias qui n’ont pas été démenties. Le conseil de surveillance n’en aurait été informé qu’au cours de la semaine et se serait finalement senti contraint de prendre publiquement des mesures aussi radicales. La direction sportive, autour de Max Eberl, gardait elle aussi le silence. En interne, Hoeneß lui aurait reproché sans détour six mois d’« inaction » dans ce dossier .

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Musiala vit bel et bien une saison noire : il n’a été titulaire que deux fois, compte deux buts et une passe décisive et a été écarté des terrains pendant huit semaines par une mystérieuse blessure musculaire, alors qu’officiellement, il n’était question que d’une « petite déchirure des fibres musculaires ». Mais le conseil de surveillance n’a pas non plus à être informé de l’état de santé d’un joueur par ce dernier ou par la direction sportive.

Selon SID, pour Schmid, l’accord avec Hoeneß prévoyait « seulement » de poursuivre les discussions si l’état de Musiala ne s’améliorait pas. Ce sont précisément ces discussions que les dirigeants du Bayern, Hoeneß, Rummenigge et Dreesen, semblaient désormais vouloir imposer par leurs déclarations publiques.

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Mardi, Schmid et Tobias Altschäffl, ancien journaliste chargé du Bayern pour le groupe Axel Springer et désormais membre de l’équipe d’agents de Musiala, se sont rendus à la Säbener Straße pour évoquer la situation avec Eberl, le PDG Dreesen et le président Herbert Hainer.

Le soir même, Eberl a indiqué à Bild que les deux parties avaient eu un « échange très, très constructif ». « En réalité, nous avons des échanges très, très constructifs, très, très bons depuis tout ce temps, depuis des mois, ou plutôt depuis que nous savons ce qu’a Jamal. Bien sûr, l’actualité a de nouveau motivé cette rencontre. Le plus important, c’est ce qui en est ressorti : nous voulons parler avec Jamal, pas de Jamal. Or, on a beaucoup fait l’inverse ces derniers temps », a déclaré le directeur sportif du Bayern juste avant le départ de l’équipe pour le nord de la France, où elle devait affronter le LOSC Lille mercredi (21 heures).

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Eberl a souligné qu’un « consensus » avait été trouvé pour enfin apaiser le débat : « Nous ne réglerons pas ces questions sur la place publique. Nous apporterons simplement à ce garçon le soutien qu’il mérite pour retrouver son niveau. » Tous les responsables du Bayern respecteraient désormais ce « consensus ».

Qui est l’agent de Jamal Musiala et quels sont ses liens avec le Bayern Munich ?

Cette rencontre à la Säbener Straße a été l’une des rares apparitions publiques de Schmid. Avocat et directeur de l’agence 11WINS, il est l’interlocuteur principal de Musiala, mais travaille normalement exclusivement dans l’ombre et évite l’exposition médiatique. Par l’intermédiaire de SW/SIDELINE, une marque qu’il a lui-même créée, il conseille également des entraîneurs et des dirigeants. Sandro Wagner figure par exemple parmi ses clients depuis 2026.

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Une personne anonyme, présentée comme ayant une connaissance du milieu, le décrit dans l’article sensible publié mardi par le Stern comme « froid et impitoyable », mais aussi comme quelqu’un qui connaît parfaitement son métier. Le contrat négocié par Schmid pour Musiala en février de l’année dernière serait un « chef-d’œuvre » du point de vue du joueur.

Philipp Schneider, de la Süddeutsche Zeitung, va indirectement dans le même sens dans le podcast maison « Und nun zum Sport », diffusé lundi. Selon la SZ, le contrat conclu pourrait rapporter au joueur offensif, si éprouvé ces derniers temps, jusqu’à 30 millions d’euros par an grâce à diverses clauses complexes et à des « accords annexes » que, selon Schneider, « le Bayern lui-même n’avait effectivement pas compris dans les moindres détails à ce moment-là ».

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La nature exacte de ces clauses reste inconnue. Il semble toutefois établi que le contrat de Musiala comprend une clause, loin d’être inhabituelle dans le football, garantissant le maintien de son salaire pendant six mois en cas de maladie. La loi n’imposerait que six semaines, mais des périodes plus longues sont courantes dans le football professionnel. En Angleterre, par exemple, les joueurs obtiennent souvent la garantie de percevoir leur salaire pendant toute la durée de leur contrat, qu’ils soient aptes à jouer ou non. Les clubs se couvrent contre ce risque au moyen d’assurances extrêmement coûteuses.

Selon TZ, le Bayern serait préoccupé par le fait que les deux neurologues qui soignent Musiala ont été choisis et sont rémunérés par le camp du joueur, sans qu’un médecin du club ait pu examiner le diagnostic en détail.

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S’il apparaissait que le camp Musiala a retenu des informations médicales importantes avant la prolongation, les conséquences pourraient être lourdes pour l’agence de Schmid, qui entretient pourtant depuis des années de bonnes relations de confiance avec le Bayern. Une telle affaire nuirait à son activité, par ailleurs en plein essor, puisque l’intégrité de l’entourage du joueur serait remise en question. Interrogé samedi, en marge de l’assemblée générale annuelle, sur la possibilité que Musiala ait déjà eu connaissance de sa maladie avant de signer son contrat en février 2025 et qu’il l’ait cachée au Bayern, le président Herbert Hainer a répondu : « Je ne le pense absolument pas. »

Musiala est peut-être le plus connu des joueurs de Bundesliga représentés par 11WINS, mais il est loin d’être le seul joueur réputé du championnat dans ce cas. Il n’est pas non plus le seul à avoir des liens avec le Bayern, raison pour laquelle les relations entre Schmid et le club munichois ont toujours été décrites comme bonnes et fondées sur la confiance.

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On peut citer, pour ne donner que quelques noms, Can Uzun et Robin Koch de l’Eintracht Francfort, Maximilian Beier du Borussia Dortmund, Nicolo Tresoldi, très convoité à l’international, l’ancien espoir du Bayern Paul Wanner, qui joue désormais au PSV Eindhoven, ainsi que Tarek Buchmann, Maurice Krattenmacher et Wisdom Mike. Tous trois sont passés par le Bayern et Buchmann y est même encore sous contrat. Il y a aussi Kennet Eichhorn du Bayer Leverkusen.

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Le Bayern et les joueurs de Schmid : l’un a divisé la direction, un autre a été lié à une aubaine

Comme Musiala, Eichhorn est principalement suivi par Schmid. L’été dernier, son cas avait déjà provoqué des dissensions internes au sein du club le plus titré d’Allemagne.

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Le directeur sportif Eberl avait fait d’Eichhorn, alors âgé de 16 ans, sa priorité et voulait absolument recruter ce milieu axial très doué en activant sa clause libératoire, estimée entre 9 et 12 millions d’euros. Selon kicker, Hoeneß et Rummenigge auraient toutefois opposé leur veto. En plus de l’indemnité de transfert due au Hertha Berlin, l’agence de Schmid aurait en effet réclamé une prime à la signature de dix millions d’euros pour Eichhorn. Pour un joueur alors âgé de 16 ans, qui n’avait disputé que 19 matches professionnels. « De la folie », dirait sans doute Hoeneß.

Eichhorn a finalement rejoint le Bayer Leverkusen, sans avoir encore disputé le moindre match avec le club. En raison d’une maladie métabolique diagnostiquée à la suite d’une grave infection gastro-intestinale , Eichhorn a d’abord dû être hospitalisé et suit désormais un programme de reprise. Il devrait vraisemblablement faire ses débuts à Leverkusen après le passage à la nouvelle année.

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Une autre fois, la rupture totalement inattendue entre un joueur et l’agence de Schmid s’est même révélée être une aubaine pour le Bayern. Car si Leroy Sane n’avait pas décidé, en mai 2025, de confier désormais ses intérêts à Pini Zahavi plutôt qu’à Schmid, il aurait très probablement obtenu du club munichois un tout nouveau contrat de trois ans assorti d’un salaire annuel. « Il ne manque plus que la signature. Nous aimerions le faire, Leroy aussi », avait alors indiqué Eberl, avant d’être détrompé quelques heures plus tard.

Une aubaine imprévue et dont, à l’origine, aucune des parties ne voulait pour le club. Si Sane était resté, Lennart Karl aurait par exemple probablement vu son accès à l’équipe première et son éclosion lors de sa remarquable première saison compromis. Sane, lui, aurait peut-être affiché des performances semblables à celles qu’il livre aujourd’hui à Galatasaray, où le joueur, désormais âgé de 30 ans, est parti libre de tout contrat. L’immense enthousiasme suscité par son arrivée a désormais laissé place à une grande frustration chez les supporters . En 16 matches officiels, Sane ne compte actuellement aucune implication dans un but.