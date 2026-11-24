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Malgré les nombreuses blessures et le feuilleton Harry Kane, le dossier Jamal Musiala éclipse tout au Bayern Munich. Le puissant conseil de surveillance s’oppose publiquement à l’entourage du joueur, avec lequel il entretenait pourtant une relation de confiance. Mais qui se cache derrière cet entourage ?

Depuis vendredi, la situation est claire : lorsque Karl-Heinz Rummenigge s’est présenté devant la caméra de Sky en marge du match à domicile du Bayern contre le 1. FC Cologne (1-1) pour parler du cas Jamal Musiala , les dernières précautions qu’Uli Hoeneß, président d’honneur, et Jan-Christian Dreesen, directeur général, avaient encore tenté de prendre ont disparu. Les propos de Rummenigge étaient clairs et sans équivoque :

Il est peu probable que Jamal Musiala retrouve prochainement une forme optimale malgré son dysfonctionnement neuronal, qui provoquerait par intermittence des absences, apparemment parce que son traitement médicamenteux n’est pas encore parfaitement ajusté. Il n’est pas non plus certain qu’il redevienne un jour le « Magic Musiala » d’autrefois. Il faut donc revoir le contrat astronomique que le joueur de 23 ans a signé en février 2025 et qui lui garantit un salaire annuel de base estimé à 25 millions d’euros. Rummenigge a ajouté qu’aucun autre club ne serait actuellement prêt à recruter Musiala dans ces conditions.

Le message était désormais explicite, et difficile d’être plus froid. Au cours des semaines et des jours précédents, Hoeneß et Dreesen avaient au moins respecté certaines convenances, parlant d’un « dilemme » pour toutes les parties. « Imaginez que le Bayern Munich remette maintenant son contrat en question », avait ainsi simplement laissé entendre Hoeneß , ouvrant la voie, près de deux semaines plus tard, aux propos bien plus directs de Rummenigge.

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Uli Hoeneß et le « gentlemen’s agreement » : l’objet du conflit avec les agents de Musiala

C’est précisément ce qui est désormais en jeu. Le Bayern Munich s’appuie sur un Süddeutsche Zeitung gentlemen’s agreement qui aurait été conclu, selon la Süddeutsche Zeitung , et que Hoeneß estime avoir passé cet été au bord du lac Tegernsee avec Christian Schmid, l’agent de Musiala, après le diagnostic et avant les premiers malaises publics du joueur lors des matches amicaux contre le RB Leipzig et Heidenheim .

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Du moins, Hoeneß considère qu’un accord verbal prévoyait de se réunir pour adapter le contrat de Musiala si sa maladie l’empêchait de retrouver son niveau antérieur. Aux yeux des dirigeants du Bayern, ce stade semble désormais atteint.

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D’autant qu’un article du Stern laisse entendre que l’instance de contrôle, dont font partie Hoeneß et Rummenigge, soupçonnerait l’entourage de Musiala de ne pas l’avoir suffisamment informée de l’état de santé réel du joueur et penserait même que des détails précis ont été délibérément dissimulés.

Lundi de la semaine dernière, Musiala aurait de nouveau subi une absence à l’entraînement collectif, selon plusieurs médias dont les informations n’ont pas été démenties. Le conseil de surveillance ne l’aurait appris que dans le courant de la semaine et se serait finalement senti contraint de prendre publiquement des mesures aussi radicales. Cela tiendrait aussi au silence de la direction sportive, emmenée par le directeur sportif Max Eberl, auquel Hoeneß aurait reproché en interne, sans détour, six mois d’« inaction » dans ce dossier .

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De fait, Musiala traverse une saison noire : il n’a été titulaire que deux fois, compte deux buts et une passe décisive, et une mystérieuse blessure musculaire l’a éloigné des terrains pendant huit semaines, alors que le club n’avait officiellement évoqué qu’une « petite déchirure de fibres musculaires ». En revanche, ni le joueur ni la direction sportive n’ont l’obligation d’informer le conseil de surveillance de l’état de santé d’un joueur.

Selon SID, l’accord passé avec Hoeneß prévoyait toutefois « seulement », du point de vue de l’agent de Musiala, Schmid, de poursuivre les discussions si l’état du joueur ne s’améliorait pas. Ce sont précisément ces discussions que les dirigeants du Bayern, Hoeneß, Rummenigge et Dreesen, ont manifestement voulu provoquer par leurs déclarations publiques.

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Mardi, Schmid et Tobias Altschäffl, ancien journaliste responsable de la couverture du Bayern pour le groupe Axel Springer et désormais membre de l’équipe qui conseille Musiala, se sont rendus à la Säbener Straße pour discuter de la situation avec Eberl, le directeur général Dreesen et le président Herbert Hainer.

Le soir même, Eberl a indiqué à Bild que les deux parties avaient eu un échange « très, très constructif ». « En réalité, nous avons eu tout ce temps des discussions très, très constructives et très, très bonnes, depuis des mois, ou plutôt depuis que nous savons ce qu’a Jamal. Bien sûr, l’actualité a de nouveau motivé cette rencontre. Le plus important qui en ressort, c’est que nous voulons parler avec Jamal, pas de Jamal. Or, ces derniers temps, on a beaucoup trop parlé de lui », a déclaré le directeur sportif du Bayern juste avant le départ de l’équipe pour le nord de la France, où elle devait affronter le LOSC Lille mercredi (21 heures).

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Eberl a souligné qu’un « consensus » avait été trouvé pour enfin apaiser le débat : « Nous ne voulons pas régler ces questions en public, mais simplement apporter à ce garçon le soutien qu’il mérite pour retrouver son niveau. » Tous les responsables du Bayern Munich respecteraient désormais ce « consensus ».

Qui est l’agent de Jamal Musiala et quels liens entretient-il avec le Bayern Munich ?

Cette rencontre à la Säbener Straße a constitué l’une des rares apparitions publiques de Schmid. Avocat et dirigeant de l’agence 11WINS, il est l’interlocuteur principal de Musiala, mais travaille habituellement dans l’ombre et évite les médias. Par l’intermédiaire de SW/SIDELINE, une marque qu’il a lui-même créée, il conseille également des entraîneurs et des dirigeants. Sandro Wagner figure par exemple parmi ses clients depuis 2026.

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Une personne anonyme, présentée comme connaissant le secteur, le décrit dans l’article sensible publié mardi par le Stern comme « froid et impitoyable », mais aussi comme quelqu’un qui maîtrise parfaitement son métier. Du point de vue du joueur, le contrat négocié par Schmid pour Musiala en février de l’année dernière serait un « chef-d’œuvre ».

Une appréciation que Philipp Schneider, de la Süddeutsche Zeitung, semble indirectement confirmer dans le podcast du journal, « Und nun zum Sport », diffusé lundi. Selon la SZ, ce contrat peut en effet rapporter jusqu’à 30 millions d’euros par an au joueur offensif, si éprouvé ces derniers temps, grâce à diverses clauses complexes et à des « accords annexes » que, d’après Schneider, « le Bayern lui-même n’avait, à ce moment-là, pas réellement examinés jusque dans les moindres détails ».

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La nature de ces clauses reste inconnue. Il semble toutefois établi que le contrat de Musiala prévoit le maintien de son salaire pendant six mois en cas de maladie, une clause qui n’a rien d’inhabituel dans le football. La loi n’impose que six semaines, mais les durées plus longues sont courantes dans le football professionnel. En Angleterre, par exemple, les joueurs obtiennent souvent la garantie de toucher leur salaire pendant toute la durée de leur contrat, qu’ils soient aptes à jouer ou non. Les clubs se couvrent contre ce risque avec des assurances extrêmement coûteuses.

Selon TZ, le Bayern serait préoccupé par le fait que les deux neurologues qui soignent Musiala ont été choisis et sont rémunérés par le camp du joueur, sans qu’un médecin du club ait été autorisé à examiner de plus près les détails du diagnostic.

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S’il apparaissait que le camp Musiala a retenu des informations médicales importantes avant la prolongation, les conséquences pourraient être lourdes pour l’agence de Schmid, qui entretient pourtant depuis des années de bonnes relations de confiance avec le Bayern. Une telle affaire nuirait en effet à une activité en plein essor, puisque l’intégrité de l’entourage du joueur serait remise en cause. Interrogé samedi, en marge de l’assemblée générale, sur la possibilité que Musiala ait eu connaissance de sa maladie avant de signer son contrat en février 2025 et l’ait cachée au Bayern, le président du club, Herbert Hainer, a répondu : « Je ne le pense absolument pas. »

Musiala est peut-être le plus connu des joueurs représentés par 11WINS, mais il est loin d’être le seul professionnel réputé de Bundesliga dans ce cas. Il n’est pas non plus le seul à avoir un lien avec le Bayern, raison pour laquelle les relations entre Schmid et le club munichois ont toujours été décrites comme bonnes et fondées sur la confiance.

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Citons, entre autres, Can Uzun et Robin Koch, de l’Eintracht Francfort, Maximilian Beier, du Borussia Dortmund, Nicolo Tresoldi, très courtisé à l’étranger, l’ancien grand espoir du Bayern Paul Wanner, qui joue désormais au PSV Eindhoven, ainsi que Tarek Buchmann, Maurice Krattenmacher et Wisdom Mike, qui sont tous passés par le Bayern ou, dans le cas de Buchmann, sont même encore sous contrat avec lui. Kennet Eichhorn, du Bayer Leverkusen, figure également parmi les joueurs de l’agence.

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Le Bayern et les joueurs de Schmid : l’un a divisé la direction, un autre lui a porté chance

Comme Musiala, ce dernier est principalement conseillé par Schmid. L’été dernier, il avait déjà provoqué des désaccords au sein du club le plus titré d’Allemagne.

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Alors qu’Eberl avait fait d’Eichhorn, âgé de 16 ans à l’époque, sa cible prioritaire et voulait absolument recruter ce milieu axial très talentueux en activant sa clause libératoire, estimée entre 9 et 12 millions, Hoeneß et Rummenigge auraient opposé leur veto, selon kicker. L’agence de Schmid aurait en effet exigé pour Eichhorn, en plus de l’indemnité de transfert à verser au Hertha Berlin, une généreuse prime à la signature de dix millions d’euros. Tout cela pour un joueur alors âgé de 16 ans et qui n’avait disputé que 19 matches professionnels. Hoeneß aurait sans doute qualifié cela de « folie ».

Eichhorn a finalement rejoint le Bayer Leverkusen, mais n’a encore disputé aucun match avec le club. En raison d’une maladie métabolique diagnostiquée à la suite d’une grave infection gastro-intestinale , Eichhorn a d’abord dû être hospitalisé. Il suit désormais un programme de remise en forme et devrait vraisemblablement faire ses débuts à Leverkusen après le passage à la nouvelle année.

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À une autre occasion, la rupture totalement inattendue entre un joueur et l’agence de Schmid s’est même révélée être un coup de chance pour le Bayern. Si Leroy Sane n’avait pas décidé, en mai 2025, de confier ses intérêts à Pini Zahavi plutôt qu’à Schmid, il aurait très probablement obtenu du club munichois un nouveau contrat de trois ans assorti d’un salaire annuel. « Il ne manque plus que la signature. Nous aimerions le faire, Leroy aussi », avait alors déclaré Eberl, avant d’être détrompé quelques heures plus tard.

Un coup de chance imprévu, dont aucune des parties ne voulait réellement, pour le club. Si Sane était resté, Lennart Karl n’aurait probablement pas eu la voie libre vers l’équipe première et sa révélation lors de sa formidable première saison. De son côté, Sane aurait peut-être affiché des performances semblables à celles qu’il réalise aujourd’hui à Galatasaray, qu’il a rejoint gratuitement. L’enthousiasme immense suscité par l’arrivée du joueur, désormais âgé de 30 ans, a désormais laissé place à une grande frustration chez les supporters . En 16 matches officiels, Sane ne compte actuellement aucune contribution à un but.