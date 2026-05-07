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Jeroen van Poppel

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Fribourg crée l'histoire en éliminant Braga et se qualifie pour sa toute première finale européenne

Fribourg vs Braga
Fribourg
Braga
Ligue Europa

Le SC Fribourg s’est qualifié jeudi soir pour la finale de la Ligue Europa. L’équipe de l’entraîneur Julian Schuster s’est imposée 3-1 face au Sporting Braga, effaçant ainsi la défaite 2-1 concédée à l’aller. Lukas Kübler a été le grand artisan de cette victoire en inscrivant un doublé, tandis que Johan Manzambi a également trouvé le chemin des filets. En finale, le club allemand défiera Aston Villa, vainqueur de Nottingham Forest, le mercredi 20 mai.

Le destin a rapidement souri aux Allemands : dès la 6^e minute, Mario Dorgeles fauchait Niklas Beste, parti en dribble, juste devant la surface, et l’arbitre Davide Massa brandissait immédiatement un carton rouge.

Avec un homme de plus, le club allemand a immédiatement pris le contrôle du jeu, maintenant son adversaire dans sa moitié de terrain. Le premier but est tombé à la 19e minute : Vincenzo Grifo a centré depuis la gauche, et Kübler a ouvert le score, aidé par une déviation de Jean-Baptiste Gorby et l’intérieur du poteau (1-0).

Fribourg a maintenu sa domination et a doublé son avance juste avant la mi-temps. Johan Manzambi s’est retrouvé seul à une vingtaine de mètres du but et a envoyé un superbe tir dans la lucarne droite. Peu après, Braga a failli réduire le score, mais Víctor Gómez a touché le poteau.

Après la pause, les locaux ont maintenu leur emprise. Grifo a trouvé l’extérieur du poteau, puis Matthias Ginter a tiré juste à côté. De l’autre côté, Noah Atubolu a maintenu son équipe dans le match grâce à un bel arrêt face à Jean-Baptiste Gorby.

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Le match s’est finalement scellé à la 72^e minute : Grifo a adressé un corner parfait, et Kübler a doublé son compte personnel d’une tête à bout portant.

Braga a réduit l'écart grâce à Pau Víctor, bien servi par un coup franc de João Moutinho, mais l'équipe portugaise n'a pas pu inverser la tendance : 3-1. Fribourg a ensuite géré la fin de rencontre et s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour une finale européenne.

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