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Bundesliga
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Fribourg-Bayern Munich en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir avant le match

Fribourg vs Bayern Munich
Fribourg
Bayern Munich
Bundesliga
H. Kane

Avant-match complet de Fribourg contre le Bayern Munich en Bundesliga, avec un duel entre le troisième et le premier du classement. Analyse tactique, actualités des équipes et bien plus encore.

crest
Bundesliga - Journée 7
Europa-Park Stadion

Le coup d’envoi de Fribourg-Bayern Munich sera donné le 25 octobre 2026 à 11 h 30 EST et 15 h 30 GMT.

Le Bayern face à son premier véritable test en Bundesliga

Deux défaites consécutives ont quelque peu terni le bon début de saison de Fribourg, mais le club représentera tout de même un test de taille pour le Bayern Munich, leader du championnat, en déplacement dimanche.

Fribourg perd la tête

Sa défaite contre le Bayer Leverkusen lors de sa dernière sortie en Bundesliga a fait perdre à Fribourg sa place en tête du classement. L’équipe a ensuite été battue par Monaco en Ligue Europa Conférence en milieu de semaine. Les joueurs de Julian Schuster n’ont plus réalisé de match sans encaisser de but depuis le 12 septembre, mais ils peuvent espérer trouver la faille face à une défense du Bayern qui a encaissé au moins un but lors de ses quatre dernières rencontres.

Bayer 04 Leverkusen v Sport-Club Freiburg - Bundesliga 2026/27Getty Images

L’attaque prolifique du Bayern reste une menace

Harry Kane, favori pour le Ballon d’Or, a encore fait parler de lui avec le Bayern en marquant et en délivrant une passe décisive contre Arsenal lors du match nul 2-2 en Ligue des champions, en milieu de semaine. C’était le 16e but de sa carrière contre Arsenal. Le Bayern a battu Leipzig 6-1 lors de sa dernière sortie en Bundesliga, même si, curieusement, il s’agissait de sa seule victoire en quatre matches, toutes compétitions confondues. Luis Diaz a inscrit un triplé lors de cette rencontre avant d’être remplacé. Entré en jeu contre Arsenal, il a également été remplacé en fin de match. Sa participation à cette rencontre est donc très incertaine.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Statistiques clés et blessures

  • Harry Kane a inscrit 16 buts cette saison en club et en sélection, et a marqué lors de ses trois dernières confrontations avec Fribourg.
  • Jamal Musiala est absent pour une longue durée du côté du Bayern.
  • Fribourg a encaissé au moins un but lors de ses 27 dernières confrontations avec le Bayern.
  • Fribourg a remporté ses cinq derniers matches à domicile.

Actualité des équipes et effectifs

Fribourg vs Bayern Munich Équipes probables

4-2-3-1
Fribourg crest
Fribourg
SCF
page.match.formation.title
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-2-3-1
M. BackhausM. BackhausJ. MakengoJ. MakengoM. GinterM. GinterP. TreuP. TreuP. LienhartP. LienhartK. GotoK. GotoD. ScherhantD. ScherhantM. EggesteinM. EggesteinY. EngelhardtY. EngelhardtJ. BesteJ. BesteI. MatanovicI. MatanovicJ. UrbigJ. UrbigM. KimM. KimD. UpamecanoD. UpamecanoK. LaimerK. LaimerN. BrownN. BrownS. GnabryS. GnabryA. PavlovicA. PavlovicI. SaibariI. SaibariH. ItoH. ItoM. OliseM. OliseH. KaneH. Kane
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-2-3-1
Fribourg

Onze de départ

Bayern Munich

Entraineur

  • J. Schuster
  • V. Kompany

Fribourg sera privé de Florent Muslija, Bruno Ogbus et Berkay Yilmaz, tous blessés. Julian Schuster ne compte aucun joueur suspendu, et des précisions sur la composition probable seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Le Bayern Munich sera privé de Jamal Musiala et Tarek Buchmann, blessés. Vincent Kompany n’a aucun joueur suspendu, mais un nouveau point sur l’état physique de l’effectif pourrait être fait avant le week-end, après la rencontre de Ligue des champions en milieu de semaine.

Forme du moment

SCF

SCF - Forme

LUZ
V4-2
S04
V2-1
JAB
V3-2
B04
D2-1
ASM
D3-0
But marqué (encaissé)
10/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
FCB

FCB - Forme

FCU
V7-0
FCA
N2-2
VIK
N3-3
RBL
V6-1
ARS
N2-2
But marqué (encaissé)
20/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Fribourg aborde ce match avec un bilan de trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre le Bayer Leverkusen en Bundesliga. Auparavant, après un nul face à l’Eintracht Francfort, Fribourg avait enchaîné deux victoires contre Schalke 04 et Jablonec. Sur ces cinq matches, Fribourg a marqué 12 buts et en a encaissé neuf.

Le Bayern Munich compte deux victoires, deux nuls et aucune défaite lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Son résultat le plus récent est le nul 2-2 contre Arsenal en Ligue des champions. Avant cela, il avait largement battu le RB Leipzig 6-1 en Bundesliga. Le Bayern a marqué 20 buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches, des chiffres qui témoignent à la fois de sa force offensive et de ses vulnérabilités défensives occasionnelles.

Historique des confrontations

Face à face

FribourgNulBayern Munich
0
1
4
Bundesliga
Fribourg badge
Fribourg
SCF
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
FDM
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
6
Fribourg badge
Fribourg
SCF
2
FDM
Bundesliga
Fribourg badge
Fribourg
SCF
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FDM
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Fribourg badge
Fribourg
SCF
0
FDM
Bundesliga
Fribourg badge
Fribourg
SCF
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FDM
7Buts marqués15
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à avril 2026, lorsque le Bayern s’était imposé 3-2 à l’Europa-Park Stadion en Bundesliga. Sur leurs cinq derniers duels, le Bayern compte quatre victoires et un nul, avec 19 buts marqués contre neuf pour Fribourg. Le seul point pris par Fribourg sur cette série provient d’un nul 2-2 à l’Allianz Arena en mars 2024.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
6420225+1714
V
N
V
V
N
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
6420114+714
N
N
V
V
V
3
FribourgFribourgSCF
6411156+913
D
V
N
V
V
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
6411169+713
V
V
V
N
V
5
MayenceMayenceM05
63121410+410
V
D
V
D
V
6
ElversbergElversbergELV
63121211+110
V
D
N
D
V
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
63031611+59
D
V
D
V
D
8
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
6231121209
N
N
V
N
V
9
HambourgHambourgHSV
6303615-99
V
V
V
D
D
10
AugsbourgAugsbourgFCA
62221612+48
D
N
D
N
V
11
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
62221016-68
V
D
N
V
D
12
CologneCologneKOE
6213811-37
D
V
D
N
D
13
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
6204810-26
D
V
D
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
62041114-36
V
D
D
V
D
15
Schalke 04Schalke 04S04
612347-35
D
D
N
V
N
16
PaderbornPaderbornSCP
612359-45
N
D
V
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
6123517-125
N
V
D
D
D
18
M'GladbachM'GladbachBMG
6006820-120
D
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

Au classement de la Bundesliga, le Bayern Munich occupe actuellement la première place, tandis que Fribourg est troisième.

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