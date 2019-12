Fribourg-Bayern (1-3) : Le Bayen l'emporte sur le fil

Longtemps tenu en échec par Fribourg, le Bayern Munich a arraché la victoire dans le temps additionnel. Les Bavarois montent sur le podium.

Le a décidément du mal à l'extérieur en championnat. Deux semaines après leur défaite à Gladbach, les joueurs de Hansi Flick ont souffert pour s'imposer ce mercredi sur la pelouse de (1-3) grâce notamment à un but tardif du tout jeune Joshua Zirkzee, 18 ans.

Les Bavarois démarraient la rencontre très fort et Philippe Coutinho était tout proche d'ouvrir le score d'un lob sorti sur la ligne par la défense de Fribourg (3e). Quatre minutes plus tard, Thomas Müller trouvait le poteau dans la foulée d'un corner mal dégagé (7e).

Mais la différence ne pouvait venir que d'un homme et c'est bien Robert Lewandowski qui ouvrait le score à la réception d'un centre d'Alphonso Davies (16e). Le 30e but du Polonais cette saison toutes compétitions confondues ! 30e et presque 31e quelques instants plus tard mais le portier adverse sortait une belle parade (22e).

La fin de première période voyait enfin Fribourg se montrer dangereux mais Neuer veillait devant Holer (31e) avant que Grifo ne frappe au-dessus (37e). Des occasions qui allaient finir par payer puisqu'à l'heure de jeu c'est ce même Grifo qui ramenait son équipe à hauteur d'une belle reprise de volée (59e).

Petersen puis Haberer avaient ensuite coup sur coup l'opportunité de donner l'avantage à son équipe (62e, 63e), une opportunité également manquée par Ivan Perisic de l'autre côté du terrain deux minutes plus tard après un arrêt de Flekken (65e). En fin de rencontre les visiteurs tentaient de forcer la décision mais le but de Gnabry était refusé pour hors-jeu (76e) et la tête de Lewandowski n'était pas cadrée (84e).

Et c'est finalement Zirkzee, entré à la place de Courinho deux minutes plus tôt, qui inscrivait son premier but pour sa première apparition avec l'équipe première du Bayern pour offrir la victoire aux siens. Bien trouvé par Gnabry, le Néerlandais trompait Flekken (90e+2). Le même Gnabry aggravait ensuite le score en contre (90e+4).

Les coéquipiers de Benjamin Pavard repassent devant Dortmund et sont troisièmes après 16 journées, à 4 points du leader, le . Ils recevront Wolfsburg samedi (15h30) pour leur dernière rencontre avant la trêve.