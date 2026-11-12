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Donnarumma ItaliaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Frey : « L’Italie et la France, cousines et rivales, mais sans haine. Donnarumma meilleur que Maignan »

Italie vs France
Italie
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UEFA Nations League A

Sebastien Frey, ancien gardien qui a disputé 446 matches de Serie A au cours de sa carrière, se prête au jeu d’Italie-France dans un entretien au Corriere della Sera : « Zidane m’a un peu rappelé Conte. Pio Esposito peut être un pilier de l’Italie. En 2006, j’ai quand même ressenti de la joie. »

Voici les passages les plus intéressants de l’entretien.

Frey, quel genre de match sera Italie-France ?

« Ce ne sera pas un match comme les autres. Ce sont deux cousines ennemies, même s’il n’y a pas de haine : c’est toujours une rencontre particulière pour les deux équipes. Je serai au stade, Zidane m’a invité, et j’irai voir le match avec grand plaisir. Je suis curieux d’observer ces deux sélections, qui vivent aujourd’hui des situations différentes : l’une est obligée de gagner, l’autre doit renaître. »

L’Italie a convoqué plusieurs jeunes. Y en a-t-il un que vous prendriez en équipe de France ?

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12 nov. 2026

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« Aujourd’hui, non, parce que la France possède une équipe composée de grands champions, prêts à jouer et habitués à gagner. »

Maignan face à Donnarumma. Lequel considérez-vous comme le plus complet ?

« Ce sont deux gardiens de premier plan, qui ont désormais beaucoup d’expérience. Tous deux ont connu des hauts et des bas. Maignan a fait de grandes choses à l’AC Milan, même s’il a traversé des périodes moins brillantes ; Gigio a suivi son propre parcours et vit actuellement une période assez compliquée avec son club. Ils restent deux gardiens de renommée internationale. Si l’on regarde le palmarès, Donnarumma a remporté énormément de titres, dont la Ligue des champions. Si je dois en choisir un, je choisis Gigio, surtout pour ce qu’il a gagné ces dernières années. »

Et justement, vous est-il déjà arrivé de soutenir l’Italie contre la France ?

« En janvier 2006, je me suis cassé le genou et je suis resté à l’écart du groupe qui allait disputer la Coupe du monde. Puis la finale a opposé l’Italie à la France. J’ai eu de la peine pour la France, pour mes coéquipiers, mais j’ai aussi ressenti de la joie pour l’Italie. Je suis français et je représente mon pays, mais il y avait dans cette équipe énormément de mes amis et anciens coéquipiers. J’étais partagé : triste pour ma sélection et pour mes compatriotes, mais heureux pour mes amis italiens, qui avaient mérité ce succès sur le terrain. »

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