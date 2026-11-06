Frenkie est de retour ! De Jong retrouve la sélection des Pays-Bas, tandis que Xavi écarte trois joueurs pour des matches cruciaux

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Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, a dévoilé sa liste de 25 joueurs pour les rencontres cruciales de Ligue des nations de l’UEFA face à la Grèce et à l’Allemagne. Le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong fait son retour en sélection, attendu depuis longtemps, après s’être remis d’une blessure, tandis que plusieurs joueurs importants sont absents en raison de problèmes physiques.

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De Jong en tête d’une liste de 25 joueurs pour les Pays-Bas

Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, a annoncé une liste de 25 joueurs pour les prochains matches de Ligue des nations de l’UEFA contre la Grèce et l’Allemagne. Le retour du milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong retient particulièrement l’attention : après une longue période d’absence sur blessure, il est convoqué pour la première fois depuis la Coupe du monde.

De Jong a repris la compétition avec son club sous les ordres de Hansi Flick à la fin du mois d’octobre et retrouve aussitôt la sélection.

L’attaquant de l’AS Roma Donyell Malen fait également son retour dans le groupe après avoir manqué le précédent rassemblement international sur blessure.

Xavi compose avec les retours et les absences sur blessure

Le retour de De Jong est un renfort précieux pour Xavi, qui doit composer avec plusieurs absences forcées dans son groupe. Les internationaux habituels Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato et Nathan Ake n’ont pas pu être retenus en raison de blessures.

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Luciano Valente, Joshua Zirkzee et Kenneth Taylor ne figurent pas non plus dans la liste finale de 25 joueurs.

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En revanche, les jeunes Ruben van Bommel, Mexx Meerdink et Gjivai Zechiel conservent leur place après avoir fait leurs débuts dans le premier groupe convoqué par Xavi, tout comme Ian Maatsen et Justin Kluivert.

La liste complète des 25 joueurs des Pays-Bas

Gardiens : Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland).

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Défenseurs : Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Real Madrid), Ian Maatsen (Aston Villa), Lutsharel Geertruida (PSV), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).

Milieux de terrain : Frenkie de Jong (FC Barcelone), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Gjivai Zechiel (Feyenoord).

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Attaquants : Ruben van Bommel (PSV), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (AS Roma), Mexx Meerdink (AZ), Crysencio Summerville (Al-Hilal).

La première place du groupe en jeu lors de ces deux matches

Les Pays-Bas occupent actuellement la tête du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations avec huit points en quatre matches. La Grèce compte également huit points, tandis que l’Allemagne suit de près avec cinq points.

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Les Pays-Bas accueilleront la Grèce à la Johan Cruijff ArenA d’Amsterdam le vendredi 13 novembre, avant de se rendre à l’Olympiastadion de Berlin pour affronter l’Allemagne le lundi 16 novembre. Les deux premières places donnent accès aux quarts de finale.

Le groupe se réunira à Zeist le lundi 9 novembre. Xavi doit s’exprimer en conférence de presse avant le début de l’entraînement.