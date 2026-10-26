Partager Suivez GOAL sur Google

Frenkie de Jong a exprimé sa frustration après la décevante défaite du FC Barcelone face au Real Madrid (2-1) au Spotify Camp Nou. L’international néerlandais a fait son retour tant attendu sur le terrain lors de cette rencontre à fort enjeu, mais n’a pas pu empêcher le Barça de s’incliner face à son grand rival.

Publicité

Coup dur dans la capitale catalane

De Jong s’est confié sur la frustration suscitée par la défaite 2-1 du club face à Madridd. Cette rencontre, remportée par les visiteurs, a laissé un goût amer aux joueurs locaux, qui ont peiné à retrouver leur fluidité tactique habituelle. De Jong a reconnu qu’une défaite dans une affiche de cette importance portait un sérieux coup au moral de l’équipe, surtout devant ses propres supporters.

« Perdre fait toujours mal, surtout à domicile, et encore plus dans un derby. Ce n’est pas ce à quoi nous nous attendions, mais nous sommes toujours en tête du championnat et nous devons rebondir après cette semaine difficile », a déclaré le Néerlandais aux médias du club, cité par VoetbalPrimeur. Malgré sa déception, il reste convaincu que l’équipe possède les qualités nécessaires pour réagir immédiatement et rester dans la course au titre en Liga. « Nous avons l’équipe pour y parvenir. Nous ne devons pas perdre confiance et devons continuer sur la voie que nous avons empruntée », a-t-il ajouté.

Des difficultés tactiques face au Real Madrid

En analysant la prestation de son équipe, De Jong a expliqué sans détour pourquoi le Barça avait eu du mal à imposer son jeu. Il a souligné que des pertes de balle évitables avaient permis au Real Madrid d’exploiter son principal atout : la contre-attaque. Lorsque Barcelone perdait sa concentration dès les premières phases de la relance, l’efficacité des attaquants madrilènes faisait la différence entre les deux géants espagnols.

« C’est vrai que nous avons joué de manière moins fluide que d’habitude. Nous avons perdu le ballon un peu plus souvent, et c’est leur force : si vous perdez le ballon dans la première ou la deuxième phase de la relance, ils ont des joueurs très rapides qui peuvent faire la différence », a reconnu De Jong.

Publicité Publicité

L’attachement à l’identité du Barça

Malgré les failles tactiques révélées pendant le match, l’international néerlandais refuse d’envisager que Barcelone change fondamentalement sa manière de jouer. Il estime que l’attachement du club au football offensif n’est pas négociable, même si cela l’expose à certaines menaces. Pour De Jong, préserver l’ADN du club est plus important que d’adopter une approche pragmatique lors des grands matches.

Related Topics

« Nous cherchions à gagner, parce que c’est notre identité et que nous ne la perdrons jamais. Mais ils ont ensuite marqué sur une contre-attaque et nous devons faire mieux », a-t-il expliqué.

La bataille pour une place de titulaire

Au-delà du résultat collectif, De Jong doit désormais relever un défi personnel : retrouver une place de titulaire indiscutable dans le milieu de terrain de Hansi Flick. Pendant son absence, plusieurs joueurs ont saisi leur chance, multipliant les options de qualité dans l’entrejeu. Le Néerlandais considère toutefois cette concurrence interne comme une réalité saine dans l’un des plus grands clubs de football au monde.

Publicité

« Nous avons beaucoup de joueurs de haut niveau. Il y a de très bons joueurs, surtout au milieu de terrain. La concurrence est logique dans une équipe comme Barcelone ; ce n’est pas nouveau. Je veux apporter ma contribution et retrouver le onze de départ dès que possible », a déclaré De Jong.