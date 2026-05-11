Dimanche soir, Frenkie de Jong a remporté pour la deuxième fois consécutive le titre de champion d'Espagne. Son FC Barcelone s'est imposé 2-0 à domicile face à son rival historique, le Real Madrid, et a ainsi décroché le 29^e sacre de l'histoire du club.

Après le Clásico, le milieu défensif a commenté ce titre et la saison écoulée sous les ordres de Hansi Flick. L’ancien Ajacide estime que le sacre des Catalans est amplement mérité.

« Tous les titres sont spéciaux. Mais celui-ci l’est un peu plus, parce qu’on bat le Real Madrid à domicile », déclare De Jong au micro de Movistar Plus+. En tant que capitaine, il n’a toutefois pas soulevé le trophée dimanche soir : c’est Ronald Araújo, récemment revenu d’une période difficile sur le plan mental, qui a eu l’honneur de le brandir.

« Chaque trophée mérite d’être célébré », poursuit le milieu de terrain, qui remporte pour la troisième fois le championnat d’Espagne. « Surtout un titre pour lequel on se bat toute une année. Et cette saison, nous étions clairement les meilleurs », ajoute De Jong, qui salue également le travail de Flick.

«Hansi est extrêmement important pour nous. Il a des idées claires sur le football et nous donne beaucoup de liberté pour montrer nos qualités sur le terrain», explique De Jong à propos de son entraîneur, dont le père est décédé peu avant El Clásico. Le technicien a reçu beaucoup de soutien de la part de ses joueurs, ce dont il est très reconnaissant. « Leur réaction a été fantastique. Je n’oublierai jamais ce moment. Je suis très heureux et fier de chaque joueur et de chaque membre du staff de ce club », a déclaré Flick.

Au final, le Barça conclut une saison nationale très réussie, couronnée par le titre de champion et la Supercoupe d’Espagne.

La saison ne s'est toutefois pas déroulée sans accroc. En demi-finale de la Copa del Rey, le champion en titre a été éliminé par l'Atlético de Madrid, et en quarts de finale de la Ligue des champions, Barcelone a de nouveau cédé face à l'équipe de Diego Simeone.