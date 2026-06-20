Frenkie de Jong pourrait déclarer forfait pour le match contre la Suède : voici ce qu’il en est

La participation de Frenkie de Jong au match crucial de la Coupe du monde entre les Pays-Bas et la Suède reste incertaine. Le sélectionneur Ronald Koeman l’a confirmé samedi lors de sa conférence de presse à Houston. Le milieu de terrain souffre de légères douleurs suite au choc qui a valu une commotion cérébrale à Quinten Timber.

Timber a manqué la séance de vendredi et ne voyagera pas vers la Suède. De Jong a pris part à la majeure partie de l’entraînement, mais son état reste à évaluer. Koeman refuse de prendre le moindre risque avec l’un de ses hommes clés.

« Pas encore tout à fait », tranche le sélectionneur lorsqu’on lui demande si tout le monde est en forme. « Le choc avec Quinten a également causé de légers désagréments à Frenkie. Il s’est entraîné en grande partie. Mais nous attendons de voir comment il réagit. Sa participation reste un peu incertaine. »

« Frenkie a été touché sous la taille », précise le sélectionneur. « Quinten a heurté d’autres parties du corps de Frenkie avec sa tête. »

Outre ces problèmes d’effectif, Koeman est également revenu sur la décevante perte de points face au Japon. Les Oranje ont laissé filer leur avance dans les dernières minutes et ont finalement concédé le match nul 2-2. Les remplacements défensifs effectués par le sélectionneur ont été vivement critiqués.

« L’impact des remplacements n’a pas été positif et cette responsabilité m’incombe. Il faut alors, en grand garçon, encaisser toutes les critiques. Nous l’avons fait pour une bonne raison, mais parfois ça marche mieux que d’autres fois. »

Face à la Suède, un adversaire qui devrait à nouveau se montrer compact défensivement, Koeman s’attend à un match présentant de nombreuses similitudes avec celui contre le Japon. « Nous nous attendions à ce que le Japon presse plus haut. Ce n’était pas le cas, et la Suède joue un peu de la même manière. Nous devrons donc remonter plus vite et aller vers l’avant. Mettre davantage de pression sur les défenseurs, peut-être même plus que nous ne l’avons jamais fait. »

Interrogé sur une éventuelle titularisation de Memphis Depay, Koeman conserve ses options pour lui seul : « Vous le verrez demain. Nous préparons tous les joueurs au mieux. Il est clair qu’il peut apporter un plus à l’équipe, il l’a déjà prouvé. Si je juge cela nécessaire, il sera titulaire. »