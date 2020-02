Frenkie De Jong : "L'Ajax et Barcelone ont la même idée du football"

Le milieu de 22 ans s'est confié sur son adaptation, se disant aidé par les similitudes qui existent en terme de jeu entre le Barça et l'Ajax.

Impressionnant la saison dernière sous les couleurs de l' Amsterdam, son club formateur, Frenkie De Jong se montre moins à son avantage ces derniers mois, depuis son arrivée au sein du . Seulement âgé de 22 ans, le Néerlandais n'est pas encore à son niveau optimal, lui qui doit forcément s'adapter à un nouvel environnement, à une nouvelle équipe et à un nouveau football. Heureusement, le milieu de terrain se dit bien aidé par ses partenaires du Barça.

"L'Ajax et Barcelone ont la même idée du football"

"C'est une très belle équipe. Et oui, nous faisons aussi des barbecues. Nous avons un groupe Whatsapp. Le directeur du groupe est, je crois, Gerard Piqué. Il m'a quand même ajouté", a expliqué Frenkie De Jong, dans les colonnes du journal néerlandais NOS, avant de comparer les jeux du Barça et de l'Ajax, proches.

"L'Ajax et Barcelone ont la même idée du football. Bien sûr, Barcelone est meilleur et il y a des joueurs qui sont meilleurs individuellement. Mais avec l'Ajax, nous avons également atteint un très haut niveau la saison dernière. C'est pourquoi la transition a été plus facile", a ensuite analysé celui qui était parvenu à se hisser jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions la saison dernière, se dévoilant ainsi aux yeux du monde entier... ainsi qu'à ceux du FC Barcelone, à l'affût.