Frenkie de Jong est proche de faire son retour sur les terrains d’entraînement du FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, l’idée est que le milieu de terrain rejoigne l’entraînement collectif du géant espagnol le 5 octobre.

De Jong s’entraînera ce jour-là avec les joueurs qui n’ont pas disputé de rencontres internationales durant cette trêve. Les internationaux barcelonais reviendront normalement le 8 octobre pour reprendre l’entraînement.

Le Néerlandais, qui a subi une blessure au genou lors de la Coupe du monde, devra toutefois faire preuve de patience. Le quotidien espagnol précité indique que De Jong aura encore besoin de deux à trois semaines pour retrouver sa condition de match. L’entraîneur Hansi Flick ne veut prendre aucun risque avec l’international néerlandais.

Le désavantage pour De Jong, c’est que Barcelone s’apprête à enchaîner un calendrier chargé après la trêve internationale. En Ligue des champions, le club affrontera Galatasaray et le Paris Saint-Germain, tandis que le choc face au Real Madrid en Liga se jouera le 25 octobre.

« De Jong doit atteindre un minimum de rythme de compétition afin de ne pas détonner dans une équipe qui joue à un rythme effréné. La série de matches importants de Barcelone laisse toutefois peu de temps à De Jong pour s’entraîner intensivement avec ses coéquipiers », analyse Mundo Deportivo.

On s’attend à ce que De Jong n’ait réellement une chance de rejouer sous les ordres de Flick qu’après le sommet contre le Real Madrid. Son retour semble se profiler face au Deportivo Alavés, attendu le 1er novembre au Spotify Camp Nou.

De Jong a disputé son dernier match le 30 juin. Ce jour-là, les Pays-Bas se sont inclinés face au Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Une séance de tirs au but au déroulement dramatique a été fatale aux Oranje.