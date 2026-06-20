Frenkie de Jong est sans détour : « Ces gens n'y comprennent rien... »

Après la victoire convaincante 5-1 des Pays-Bas face à la Suède, Frenkie de Jong a répondu avec fermeté à ses détracteurs. Le milieu de terrain a confié à Noa Vahle de SBS6 que beaucoup de spectateurs regardent le football sans vraiment en comprendre les subtilités. De Jong réagissait ainsi au débat incessant concernant son rôle au sein de l’équipe nationale dirigée par le sélectionneur Ronald Koeman.

Samedi soir à Houston, les Néerlandais ont fait un pas de plus vers la qualification pour le tour suivant de la Coupe du monde. Grâce à un doublé de Brian Brobbey, un autre de Cody Gakpo et une réalisation de Crysencio Summerville, la Suède a été dominée avec autorité.

Après la rencontre, interrogé sur sa propre performance, le milieu de terrain s’est dit satisfait et a souligné la différence par rapport à la rencontre précédente face au Japon : « La Suède nous a laissé plus d’espace que le Japon. Cela nous a permis de jouer un peu plus à notre aise. »

Vahle rappelle alors les propos de Koeman, qui avait révélé avoir échangé avec lui sur son apport offensif. Le milieu de terrain admet qu’il aime bien se projeter vers l’avant quand la situation l’exige, mais il nuance aussitôt les critiques dont il fait régulièrement l’objet, y compris après la rencontre face au Japon.

« J’ai l’impression que beaucoup de gens ne comprennent en réalité rien au football. Ils regardent, mais ils ne voient pas ce qui se passe. Ce n’est pas grave, car cela permet à tout le monde d’en parler, mais c’est bien la réalité », a déclaré De Jong.

Il souligne que son jeu est souvent mal interprété : « J’entends des gens dire que je ne fais pas de passes en profondeur, mais ce n’est pas vrai. Ils ne regardent pas assez attentivement. Ça dépend du match, mais aussi du moment : est-ce que quelqu’un court ? Comment court-il ? Ça dépend de tellement de choses. »

Après la rencontre, le capitaine Virgil van Dijk a apporté son soutien au milieu de terrain, estimant que les critiques à son égard sont exagérées. « Ça fait plaisir à entendre », a réagi De Jong. « Je pense qu’aux Pays-Bas, on pourrait globalement faire preuve d’un peu plus de reconnaissance envers les joueurs. »

Dans le même temps, il rappelle qu’il n’a rien contre une critique justifiée : « Tout le monde peut livrer un mauvais match. Ce n’est pas grave si cela suscite des critiques. Mais souvent, on va trop loin et on finit par traiter quelqu’un de mauvais joueur. Nous avons beaucoup d’éléments qui jouent au plus haut niveau depuis des années. J’ai l’impression qu’aujourd’hui, tout le monde hurle n’importe quoi juste pour se faire connaître. »

Avec un sourire, il conclut : « L’essentiel, c’est que nous ayons gagné. Nous en sommes ravis. »