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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Bart DHanis

Traduit par

Frenkie de Jong doit une nouvelle fois encaisser un gros coup dur au FC Barcelone

Frenkie de Jong a interrompu prématurément sa première séance d’entraînement sur le terrain mardi après-midi, rapporte SPORT. Le milieu de terrain souffrait encore trop de son genou.

De Jong a contracté cette blessure au genou à la fin de la saison dernière. Il a joué la Coupe du monde avec de fortes douleurs et sous injections, ce qui a possiblement aggravé la situation.

Le club n’est pas satisfait du fait que le meneur de jeu ait continué à jouer avec cette blessure pendant la Coupe du monde. Entre-temps, l’entraîneur Hansi Flick lui a également retiré le brassard de capitaine pour cette raison.

De Jong pourrait même devoir passer sur la table d’opération, si la blessure ne se rétablit pas de manière « naturelle ». Cela semble donc être le cas désormais.

Mardi, De Jong était de retour sur le terrain d’entraînement après plus de six semaines de repos, mais il souffrait encore trop. Après seulement quelques minutes, il a ressenti une gêne et a dû rentrer à l’intérieur.

Le média espagnol rapporte qu’un retour de De Jong semble encore très lointain à l’heure actuelle.

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