Valentijn Driessen estime que Frenkie de Jong doit sérieusement craindre pour sa place avec les Pays-Bas, comme l’a expliqué le chef du football dans sa chronique pour De Telegraaf.

De Jong est actuellement blessé au genou et est absent durant cette période internationale. Le milieu de terrain est attendu de retour rapidement sur les terrains.

Le capitaine du FC Barcelone évolue généralement en sentinelle avec les Pays-Bas et a été remplacé durant cette période internationale respectivement par Quinten Timber et Joey Veerman. Ce dernier impressionne beaucoup.

« C’est un excellent remplaçant capable de dicter le jeu pour De Jong. Je pense que De Jong a encore un léger avantage. Aussi parce qu’il a déjà travaillé pendant deux ans avec Xavi au FC Barcelone. »

« Mais De Jong sentira bien le souffle de Veerman dans son dos. Surtout si Veerman guide encore les Pays-Bas contre la Grèce et lors du match à domicile contre la Serbie », conclut Driessen.

Veerman a disputé au total dix-huit sélections avec l’équipe nationale néerlandaise. Il n’avait plus rejoué avec les Pays-Bas depuis l’Euro 2024, jusqu’à jeudi dernier.

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund était en effet impliqué dans un conflit avec l’ancien sélectionneur Ronald Koeman. Ce dernier s’était montré très critique à l’égard du « comportement » du joueur de Volendam.