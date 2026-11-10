Frenkie de Jong de retour en sélection néerlandaise : « On voit tout de suite qu’ils ont du talent »

Frenkie de Jong (29 ans) fait son retour en équipe des Pays-Bas pour la première fois depuis la Coupe du monde. Le milieu du FC Barcelone a récemment disputé son 300e match avec le club et se prépare pour les prochains matches internationaux contre la Grèce et l’Allemagne. Voetbalzone s’est entretenu à Zeist avec le capitaine par intérim des Pays-Bas.

Pour la plupart des internationaux, le sélectionneur Xavi Hernández était un nouveau visage. De Jong, lui, a disputé pas moins de 107 matches officiels sous les ordres de l’Espagnol au Barça. C’est pourtant lui qui a dû manquer la première trêve internationale avec son ancien entraîneur.

Devant sa télévision, De Jong a vu ses coéquipiers néerlandais récolter leurs huit premiers points en Ligue des nations. « J’ai du mal à dire ce qui a changé, mais j’ai tout de suite repéré des schémas dans la manière dont l’entraîneur veut construire le jeu depuis l’arrière. »

« Cela varie bien sûr un peu selon l’adversaire, mais on voyait clairement ce qui avait été travaillé à l’entraînement et ce dont ils avaient parlé », explique d’abord De Jong.

Selon lui, la vision générale de Xavi est claire. « Il veut presser haut et construire proprement depuis l’arrière pour créer le plus d’occasions possible. La manière précise dont il met cela en place dépend aussi de l’adversaire. »

De Jong estime que cette tactique, dans laquelle la recherche de la supériorité numérique est importante, convient bien à l’équipe actuelle des Pays-Bas. « C’est toujours ce que nous avons voulu faire, mais nous avons bien sûr aussi connu des périodes où, par exemple, nous étions un peu plus passifs dans le pressing. Au fond, presque tous les entraîneurs veulent dominer avec l’équipe des Pays-Bas. La principale différence, c’est la manière d’y parvenir. »

Euro 2028

L’équipe des Pays-Bas ne manque pas de qualités, assure De Jong. « Nous sommes une équipe qui possède beaucoup de force et de vitesse, beaucoup de puissance physique. Bien sûr, nous devons encore assimiler complètement notre façon de jouer, et cela prend du temps. Il faut aussi que chacun fasse vraiment ce qu’on lui demande. »

« Je pense qu’il y a encore une grande marge de progression, ce qui est logique, mais le potentiel est là. Nous y travaillons. L’Euro est, au bout du compte, le plus important : nous devons faire en sorte de viser cet objectif. »

De quoi une équipe a-t-elle besoin pour remporter une phase finale ? « De beaucoup de qualités. Nous en avons aussi beaucoup, mais lors de la dernière Coupe du monde, notre dernier véritable test, nous avons été éliminés parmi les 32 dernières équipes. On n’est alors pas encore assez proches du niveau requis pour remporter le prochain Euro. »

« C’est néanmoins notre objectif, et je pense que nous pouvons progresser pour être compétitifs et nous battre aussi longtemps que possible pour la victoire finale. Pour l’instant, nous en sommes encore loin », reconnaît De Jong.

De Jong ne pense pas que les Pays-Bas doivent nécessairement jouer avec cinq défenseurs pour réussir dans une phase finale. « Mais c’est, au bout du compte, une décision qui revient à l’entraîneur. D’après ce que j’ai vu jusqu’ici, je n’ai pas l’impression que nous jouerons de sitôt avec cinq défenseurs sous Xavi. »

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Le brassard de capitaine

En l’absence du défenseur de Liverpool Virgil van Dijk, De Jong sera le capitaine par intérim de l’équipe des Pays-Bas la semaine prochaine. « Bien sûr, cela me touche. Je pense qu’être capitaine est un immense honneur pour tout le monde, et c’est aussi le cas pour moi. Être le capitaine de son pays… Être international, c’est ce qu’il y a de plus prestigieux, et maintenant je suis aussi le capitaine des Pays-Bas. »

De Jong ne cherchera pas à compenser l’absence de Van Dijk par la voix. « Je prends aussi la parole, mais je pense que chacun doit avant tout rester lui-même sur ce point. Bien sûr, il faut communiquer. C’est plus facile depuis l’arrière, parce qu’on a tout le terrain devant soi, et Virgil est très bon dans ce domaine. »

« C’est naturel chez lui et sa voix porte jusqu’à beaucoup de joueurs, même dans un grand stade. Cela va nous manquer, c’est certain, car il est notre capitaine et notre leader. Mais cela ne veut pas dire que quelqu’un qui ne le fait pas d’habitude doit soudainement prendre le relais. »

« Je suis toujours présent, mais il y a différentes manières de l’être et de diriger une équipe. Je ne dois pas soudainement commencer à donner des consignes comme Virgil, car cela n’aurait pas non plus le même impact », explique De Jong.

De Jong est-il davantage un leader comme Van Dijk ou comme Lionel Messi, qui hausse rarement la voix ? « Je pense être entre les deux. Vous ne m’entendrez pas crier pendant tout le match, mais je donne bel et bien des consignes. Si je vois quelque chose, je le dis. Et si l’on prend la parole, il faut avoir quelque chose à dire. »

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De nouveaux visages

Avec Gjivai Zechiël, Mexx Meerdink et Ruben van Bommel, De Jong compte trois nouveaux coéquipiers en sélection. « Je n’étais bien sûr pas là lors du dernier rassemblement, mais les matches que j’ai regardés depuis chez moi m’ont laissé une impression positive d’eux. »

« On voit tout de suite qu’ils ont du talent et le bon état d’esprit, ce qui est très important », souligne l’international aux 70 sélections.

Selon De Jong, les Pays-Bas comptent toujours de nombreux talents. « Je pense que l’Eredivisie voit toujours émerger de nouveaux talents. Cela fonctionne bien sûr un peu par vagues. Il y a certainement des garçons talentueux qui pourraient éventuellement rejoindre la sélection à l’avenir, mais je ne trouve pas judicieux de citer des noms précis maintenant. »

De Jong et ses coéquipiers entameront cette courte trêve internationale le vendredi 13 novembre par un match à domicile contre la Grèce à la Johan Cruyff ArenA. Le groupe de Xavi se rendra ensuite à Berlin, où il affrontera l’Allemagne le lundi 15 novembre à l’Olympiastadion.

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