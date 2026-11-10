Frenkie de Jong de retour en équipe des Pays-Bas : « On voit tout de suite qu’ils ont du talent »

Frenkie de Jong (29 ans) fait son retour en équipe des Pays-Bas pour la première fois depuis la Coupe du monde. Le milieu du FC Barcelone a récemment disputé son 300e match pour le club et se prépare aux prochaines rencontres internationales face à la Grèce et à l’Allemagne. Voetbalzone s’est entretenu à Zeist avec le capitaine intérimaire des Pays-Bas.

Le sélectionneur Xavi Hernández était un nouveau visage pour la plupart des internationaux, mais De Jong avait disputé pas moins de 107 matches officiels sous les ordres de l’Espagnol au Barça. C’est pourtant lui qui a dû manquer le premier rassemblement international dirigé par son ancien entraîneur.

Devant sa télévision, De Jong a vu ses coéquipiers néerlandais récolter leurs huit premiers points en Ligue des nations. « J’ai du mal à dire ce qui a changé, mais j’ai tout de suite reconnu des schémas dans la manière dont l’entraîneur veut construire le jeu. »

« Cela varie bien sûr un peu selon l’adversaire, mais on voyait clairement ce qui avait été travaillé à l’entraînement et ce dont ils avaient discuté », commence De Jong.

Selon lui, la vision générale de Xavi est claire. « Il veut exercer un pressing haut et construire proprement depuis l’arrière pour se créer le plus d’occasions possible. La manière précise dont il le met en place dépend aussi de l’adversaire. »

De Jong estime que cette tactique, dans laquelle la recherche de la supériorité numérique est importante, convient bien à l’équipe actuelle des Pays-Bas. « C’est ce que nous avons toujours voulu faire, mais nous avons bien sûr aussi connu des périodes où nous étions, par exemple, un peu plus passifs dans le pressing. Au bout du compte, presque tous les entraîneurs veulent dominer avec l’équipe des Pays-Bas. La principale différence, c’est la manière d’y parvenir. »

Euro 2028

L’équipe des Pays-Bas ne manque pas de qualités, assure De Jong. « Nous sommes une équipe qui possède beaucoup de puissance et de vitesse, beaucoup de force physique. Bien sûr, nous devons encore assimiler pleinement notre façon de jouer, et cela prend du temps. Il faut aussi que chacun fasse vraiment ce qu’on lui demande. »

« Je pense que nous avons encore une bonne marge de progression, ce qui est logique, mais il y a assurément du potentiel. C’est ce sur quoi nous travaillons. L’Euro est, au bout du compte, le plus important : nous devons veiller à nous rapprocher de cet objectif. »

De quoi une équipe a-t-elle besoin pour remporter une phase finale ? « De beaucoup de qualités. Nous en avons aussi beaucoup, mais lors de la dernière Coupe du monde, notre dernier véritable test, nous avons été éliminés parmi les 32 dernières équipes. À ce stade, on n’est pas encore assez près de remporter le prochain Euro. »

« C’est néanmoins notre objectif, et je pense que nous pouvons progresser pour être compétitifs et lutter le plus haut possible pour la victoire finale. Pour l’instant, nous en sommes encore loin », reconnaît De Jong.

De Jong ne pense pas que les Pays-Bas doivent nécessairement jouer avec cinq défenseurs pour réussir lors d’une phase finale. « Mais, au bout du compte, c’est une décision qui revient à l’entraîneur. D’après ce que j’ai vu jusqu’ici, je n’ai pas l’impression que nous allons jouer de sitôt avec cinq défenseurs sous Xavi. »

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Le brassard de capitaine

En l’absence du défenseur de Liverpool Virgil van Dijk, De Jong sera le capitaine intérimaire des Pays-Bas la semaine prochaine. « Bien sûr que cela me fait quelque chose. Être capitaine est, je pense, un immense honneur pour tout le monde, et pour moi aussi. Être le capitaine de son pays. Être international, c’est le plus haut niveau auquel on puisse accéder, et maintenant je suis aussi le capitaine des Pays-Bas. »

De Jong ne cherchera pas à compenser l’absence de Van Dijk dans la communication sur le terrain. « Moi aussi, je donne des consignes, mais je pense que chacun doit surtout rester lui-même dans ce domaine. Bien sûr, la communication est nécessaire. C’est plus facile depuis l’arrière, parce qu’on a tout le terrain devant soi, et Virgil est très bon à cela. »

« C’est naturel chez lui et il peut toucher beaucoup de joueurs avec sa voix, même dans un grand stade. Il ne sera pas là et il va certainement nous manquer, car c’est notre capitaine et notre leader. Mais cela ne veut pas dire que quelqu’un qui ne fait pas ça d’habitude doit soudain prendre ce rôle. »

« Je suis toujours présent, mais il y a différentes manières de l’être et de diriger une équipe. Je ne dois pas soudain me mettre à guider les autres comme le fait Virgil, car cela n’aurait pas non plus le même impact », explique De Jong.

De Jong est-il davantage un leader comme Van Dijk ou comme Lionel Messi, qui élève rarement la voix ? « Je pense être entre les deux. Vous ne m’entendrez pas crier pendant tout le match, mais je donne bel et bien des consignes. Si je vois quelque chose, je le dis. Et si l’on prend la parole, il faut avoir quelque chose à dire. »

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De nouveaux venus

Avec Gjivai Zechiël, Mexx Meerdink et Ruben van Bommel, De Jong compte trois nouveaux coéquipiers en sélection. « Bien sûr, je n’étais pas présent lors du dernier rassemblement, mais les matches que j’ai regardés depuis chez moi m’ont laissé une impression positive à leur sujet. »

« On voit tout de suite qu’ils ont du talent et un bon état d’esprit, ce qui est très important », souligne le joueur aux 70 sélections.

Selon De Jong, les talents restent nombreux aux Pays-Bas. « Je pense que l’Eredivisie fait toujours émerger de nouveaux talents. Cela se fait bien sûr un peu par vagues. Il y a certainement des joueurs talentueux qui pourraient éventuellement rejoindre la sélection à l’avenir, mais je ne trouve pas judicieux de citer des noms précis maintenant. »

De Jong et ses coéquipiers entameront ce court rassemblement international le vendredi 13 novembre par un match à domicile contre la Grèce à la Johan Cruyff Arena. Le groupe de Xavi se rendra ensuite à Berlin, où l’attend l’Allemagne le lundi 15 novembre à l’Olympiastadion.

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