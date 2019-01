Frenkie De Jong confirme son départ prochain de l'Ajax d'Amsterdam

L'aventure de Frenkie De Jong avec l'Ajax touche bel et bien à sa fin. Le jeune et talentueux milieu de terrain hollandais a confirmé mercredi qu'il allait quitter son club formateur prochainement. Direction le Barça ?

À la question d'un journaliste de Voetbal International qui l'a interpellé à la sortie d'un entrainement et qui lui demandait s'il pouvait déjà le féliciter, De Jong a répondu par l'affirmative et avec le sourire en coin. À moins qu'il ne s'agisse d'un coup de bluff, c'est la preuve de l'imminence d'un transfert le concernant.

Frenkie de Jong just confirmed his transfer to Barcelona in a short conversation with @VTBL at Sportpark de Toekomst.



Journalist: 'Can I already congratulate you?'

Frenkie: 'Yes, I think so.'

Journalist: 'Good luck.'

Frenkie: 'Thank you.' pic.twitter.com/1ziyOkN2Rb