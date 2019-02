Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam) apte pour la venue du Real Madrid en Ligue des champions !

Frenkie De Jong sera bien opérationnel pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid.

Sorti prématurément contre l'Heracles samedi dernier (1-0), Frenkie De Jong était incertain pour le choc contre le Real Madrid, programmé ce mercredi. Mais le futur milieu du FC Barcelone est finalement opérationnel pour cette rencontre. Son entraîneur, Eric ten Hag, l'a confirmé ce mardi soir.

De Jong aura à coeur de rendre une copie convaincante avant de retrouver le club de la capitale espagnole dans les futurs Clasicos qu'il aura à disputer la saison prochaine.

L'Ajax, qui traverse une période assez contrastée, se confronte à une formation madrilène relancée depuis quelques semaines. "C'est un défi énorme pour nous", a souligné Eric ten Hag en conférence de presse. "C'est le Real Madrid. Il va très bien et vous savez que vous devez tirer le meilleur à titre personnel. Nous devons avoir un plan stratégique. Ils passent par une étape bien meilleure avec la manière dont ils ont joué depuis le tirage au sort. Ils ont disputé des matchs fantastiques contre Barcelone et l'Atlético. Avant le tirage au sort, le Real Madrid était le grand favori et il le reste. Nos mauvais résultats récents ? Ce qui est arrivé est arrivé, nous n’aimons pas cela. Parfois, vous avez des déceptions et vous devez chercher des solutions. Résoudre les insécurités. Le football est très simple, mais vous devez l'exécuter correctement" .

Pour le reste, l'Ajax Amsterdam devrait pouvoir compter sur l'ensemble de son effectif pour ce choc face au Real Madrid. Ce match aura également une saveur particulière pour Klaas Jan Huntelaar, l'expérimenté buteur du club néerlandais, qui retrouvera une écurie où il n'a pas laissé un souvenir impérissable.