Frenkie de Jong a été sifflé mercredi par une partie des supporters du FC Barcelone. Cela s’est produit lorsque le milieu de terrain est entré sur la pelouse pour le match amical contre Al-Ahly dans le cadre du Trophée Joan Gamper.

Les sifflets retentissent au moment où le nom de De Jong est annoncé par le speaker du stade. Le Néerlandais se dirige toutefois, imperturbable, vers ses coéquipiers du Barça.

Ces sifflets sont peut-être liés aux informations de Gerard Romero. Le journaliste espagnol a révélé que De Jong avait refusé la saison dernière de jouer contre l’Atlético Madrid en Ligue des champions et que sa relation avec l’entraîneur Hansi Flick serait compliquée.

Selon De Jong, il n’y a rien de vrai dans ces histoires. « Gerard Romero a annoncé, et c’est lui-même qui a tout lancé, que j’ai refusé l’an dernier de jouer contre l’Atlético en Ligue des champions. Ce n’est pas vrai. C’est tout simplement faux », a-t-il souligné au micro de la chaîne du club de Barcelone.

L’international néerlandais trouve par ailleurs ridicule que des rumeurs circulent selon lesquelles sa relation avec Flick se serait dégradée. « Romero a dit que ma relation avec l’entraîneur est très mauvaise. Mais c’est faux. Ma relation avec lui est au contraire très bonne. »

De Jong essaie entre-temps de retrouver sa pleine forme après la blessure au genou qu’il a subie lors de la Coupe du monde. On ne sait pas encore quand le milieu de terrain sera de nouveau disponible pour le champion d’Espagne.