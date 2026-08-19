Frenkie de Jong a été sifflé mercredi par une partie des supporters du FC Barcelone. Cela s’est produit lorsque le milieu de terrain est entré sur la pelouse pour le match amical contre Al-Ahly, à l’occasion du Trophée Joan Gamper.

Les sifflets se font entendre au moment où le nom de De Jong est annoncé par le speaker du stade. Le Néerlandais se dirige toutefois imperturbablement vers ses coéquipiers du Barça.

Ces sifflets sont peut-être liés aux informations rapportées par Gerard Romero. Le journaliste espagnol a révélé que De Jong avait refusé de jouer contre l’Atlético Madrid en Ligue des champions la saison dernière et que sa relation avec l’entraîneur Hansi Flick serait compliquée.

Selon De Jong, il n’y a rien de vrai dans ces histoires. « Gerard Romero a rapporté, et c’est lui qui a tout lancé, que j’ai refusé de jouer contre l’Atlético l’an dernier en Ligue des champions. Ce n’est pas vrai. Ce n’est tout simplement pas vrai », a-t-il souligné au micro de la chaîne du club barcelonais.

L’international néerlandais juge en outre risibles les rumeurs selon lesquelles sa relation avec Flick se serait dégradée. « Romero a dit que ma relation avec l’entraîneur était très mauvaise. Mais c’est faux. Ma relation avec lui est au contraire très bonne. »

De Jong tente entre-temps de retrouver l’intégralité de ses moyens après la blessure au genou qu’il a subie lors de la Coupe du monde. On ne sait pas encore quand le milieu de terrain sera de nouveau disponible pour le champion d’Espagne.