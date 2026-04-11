Frenkie de Jong a surpris lors de son retour avec le FC Barcelone : « On ne le voit presque jamais faire ça. »

Frenkie de Jong a fait son retour au FC Barcelone samedi, à l’occasion du derby contre l’Espanyol (4-1). Dès son entrée en jeu, l’international néerlandais s’est montré très motivé et n’a eu besoin que de quelques minutes pour délivrer une passe décisive. Ronald de Boer, consultant pour Ziggo Sport, s’est dit impressionné par le milieu de terrain.

Les Blaugranas ont maîtrisé la première période et regagné les vestiaires avec deux buts d’avance. Après le repos, le collectif catalan, déjà tourné vers le match retour de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, a baissé de pied.

L’Espanyol est alors revenu dans le match, a réduit le score après une remise en jeu mal contrôlée par les Blaugranas et s’est créé plusieurs autres occasions. Il a fallu attendre l’entrée de De Jong à la 84^e minute pour que le Barça, plus discipliné, assure finalement sa victoire 4-1.

« Les dix dernières minutes ont été sympas, quand Frenkie est entré sur le terrain », analyse De Boer. « Il a apporté de l’énergie à l’équipe. C’est un vrai leader, finalement, Frenkie. »

« On a encore eu une petite frayeur. Si vous regardez ce 2-1 de l’Espanyol, on voit bien que les joueurs de Barcelone sont vraiment endormis. Les espaces qu’ils ont laissés… Incroyable. »

« Regardez ça », commente De Boer en visionnant le but du 2-1. « Il n’y a vraiment personne pour le marquer. Il a tout le temps du monde, complètement seul. C’est inadmissible ; on peut facilement encaisser un but dans ces conditions. »

« Le match a basculé quand Frenkie est entré. Il a commencé à presser, à percer en profondeur même sans ballon, et ça s’est vu sur le but. Ce genre de courses dans la ligne d’attaque, on n’en voit presque jamais de sa part. »

De Jong a évité le gardien Marko Dmitrovic puis a patienté quelques instants avant de servir Rashford, auteur du but. « Il faut souligner la finition remarquable de Rashford. Frenkie cherchait naturellement un coéquipier en position de conclure. Il a d’abord envisagé de transmettre à Yamal. Le ballon est arrivé légèrement derrière Rashford, mais il a parfaitement conclu », a analysé De Boer.

Le retour de De Jong intervient à un moment clé pour Barcelone, toujours en lice pour la Liga et la Ligue des champions, ainsi que pour la sélection néerlandaise. La Coupe du monde 2026 débutera dans environ deux mois. Le milieu de terrain avait manqué le dernier rassemblement international en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.