Le FC Barcelone a remporté le derby catalan samedi face à l’Espanyol grâce à un doublé de Ferran Torres, qui a permis aux Blaugranas de mener 2-0 à la mi-temps. En seconde période, une large victoire semblait se profiler, mais l’Espanyol a réagi pour finalement rendre la rencontre plus serrée : 4-1. Grâce à ce succès, le Barça profite du faux pas du Real Madrid, tenu en échec vendredi par Gérone (1-1). L’écart est désormais de neuf points, à sept journées de la fin.

Avant même le coup d’envoi, une bonne nouvelle était tombée pour le Barça : Frenkie de Jong, de retour de blessure, réintégrait le groupe pour la première fois depuis le 22 février. L’international néerlandais, victime d’une lésion aux ischio-jambiers, était attendu en fin de match.

Si l’Espanyol parvient souvent à rendre les derbies à domicile passionnants, il en va généralement autrement au Camp Nou. La tendance s’est confirmée dès la première période, totalement dominée par les locaux.

L’ouverture du score intervient dès la 9^e minute : Lamine Yamal tire un corner, Marko Dmitrovic, le gardien perico, plonge sous le ballon, et Torres coupe au second poteau d’une tête précise : 1-0.

À la mi-temps, le score était de 2-0 et Yamal était à nouveau à l'origine du but. D'un extérieur du pied millimétré, il a lancé Torres en profondeur au moment idéal. L'Espagnol s'est glissé dans le dos du défenseur et a glissé le ballon doucement mais avec précision dans le coin opposé : 2-0.

Après la pause, l’Espanyol se montrait bien plus audacieux et était récompensé par la réduction du score de Pol Lozano. Barcelone manquait ensuite plusieurs occasions de tuer le match, et c’est grâce à Joan García que l’Espanyol ne parvenait pas à égaliser.

En fin de rencontre, Barcelone a finalement pris le large. Yamal a remporté un duel de vitesse face à Dmitrovic et a célébré sa victoire avant même de pousser le ballon dans le but vide. Sur le 4-1, De Jong a joué un rôle clé : il a attendu quelques secondes avant de servir Marcus Rashford. L’Anglais a conclu l’action d’une frappe en pivot parfaitement maîtrisée.