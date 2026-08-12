Une information importante d’entrée : il n’est pas à exclure que la situation de certaines personnes évoquées dans ce texte ait déjà de nouveau changé entre la publication et cet instant précis. Peut-être que Nicolas Jackson a été vendu, peut-être que Pep Chavarria a signé, peut-être que quelqu’un a été prêté, peut-être aussi que quelque chose d’autre est arrivé à un autre footballeur lié au FC Chelsea. Il y en a actuellement beaucoup.

Au fond, il n’est même pas question ici de quelques pièces de mosaïque prises individuellement. Mais bien de l’« œuvre d’ensemble » que renvoie Chelsea ces jours-ci. Même à l’aune de ses propres standards, le club londonien vit actuellement une période des transferts assez délirante. Chelsea se constitue un effectif d’une ampleur historique. Tant en ce qui concerne le nombre de joueurs que les coûts.

Un regard en arrière d’abord : depuis le rachat par le conglomérat d’investisseurs BlueCo autour de Todd Boehly en 2022, Chelsea s’est spécialisé dans le recrutement massif de jeunes talents prometteurs et coûteux. La devise est la suivante : recruter autant de talents que possible, leur offrir des contrats aussi longs que possible, puis espérer que leur valeur marchande augmente. Cela a parfois fonctionné, et parfois non.

Mais surtout, cette stratégie n’a pas permis d’obtenir un succès sportif durable. Certes, Chelsea a remporté la Coupe du monde des clubs en 2025, mais en Premier League, depuis le rachat, le club n’a terminé qu’aux 12e, 6e, 4e et 10e places. La saison passée, Chelsea a usé deux entraîneurs, Enzo Maresca et Liam Rosenior, et a manqué la qualification pour une compétition internationale.

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Des routiers pour compléter la collection de talents de Chelsea

Désormais, c’est à Xabi Alonso de remettre de l’ordre, et cela colle plutôt bien. Comme Chelsea, Alonso a un temps incarné le succès, mais lui aussi sort d’un passé récent compliqué marqué par son licenciement au Real Madrid. À Chelsea, Alonso a immédiatement procédé à un ajustement de stratégie sur le marché des transferts. « Nous voulons un effectif qui présente le bon équilibre entre qualité et mentalité », a-t-il expliqué dès son arrivée.

Tous ces talents ont besoin, selon lui, de davantage d’expérience à leurs côtés — et c’est parti ! La cible rêvée Granit Xhaka (33 ans) n’était certes pas accessible. Chelsea a toutefois recruté deux vétérans anglais. Le milieu Jordan Henderson (36 ans) est arrivé libre en provenance du FC Brentford et l’attaquant Danny Welbeck (35 ans) pour six millions d’euros depuis Brighton & Hove Albion.

Le souhait d’Alonso d’ajouter de l’expérience (ou plutôt de la « mentalité ») n’a toutefois pas freiné en parallèle l’avidité des dirigeants pour les talents à développer. 57 millions pour le latéral droit Marco Palestra (21 ans) en provenance de l’Atalanta Bergame. 50 millions pour l’ailier droit Geovany Quenda (19 ans) du Sporting Lisbonne. 40 millions pour le milieu Valentin Barco (22 ans) du club partenaire du Racing Strasbourg. Et ainsi de suite jusqu’à : 2,4 millions pour l’attaquant Dastan Satpaev (18 ans) de Kairat Almaty.

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Morgan Rogers est le cinquième joueur le plus cher de l’histoire du football

À cela se sont ajoutés le retour de nombreux joueurs prêtés, par exemple Nicolas Jackson en provenance du FC Bayern, ainsi que quelques-uns qui avaient été placés à Strasbourg. L’ancien grand espoir Mykhaylo Mudryk a récemment fait son retour lors d’un match amical après l’expiration de sa suspension pour dopage de près de deux ans. Ah oui, presque oublié : Morgan Rogers est arrivé d’Aston Villa pour 138 millions d’euros. Le meneur de jeu de 23 ans est ainsi devenu le cinquième transfert le plus cher de l’histoire du football.

Au total, Chelsea a jusqu’ici investi 389 millions d’euros lors de cette période des transferts. C’est de très loin le montant le plus élevé de tous les clubs dans le monde, Tottenham Hotspur ne suivant qu’en lointaine deuxième place. Le précédent record de dépenses d’un club sur une période des transferts avait été établi l’été dernier par le FC Liverpool avec 483 millions. Chelsea devrait bientôt franchir la barre des 400 millions. Il ne manque plus que l’officialisation pour le transfert de Pep Chavarria (28 ans, Rayo Vallecano), d’un montant de 25 millions.

Le latéral gauche espagnol sera la 17e recrue de l’été, tandis que seuls six joueurs ont été cédés jusqu’ici. Malgré les recettes tirées de la vente, entre autres, d’Andrey Santos et de Marc Cucurella, le solde des transferts de Chelsea, à moins 227 millions, est lui aussi inégalé à l’échelle mondiale.

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FC Chelsea : 25 joueurs seraient autorisés à partir

L’effectif de Chelsea se compose actuellement de 39 joueurs, un total incroyable même à l’échelle de la Premier League. Aucun de ces 39 contrats n’expire en 2027, et 34 sont même encore valables pour au moins trois ans. Chelsea dispose actuellement de huit défenseurs centraux (tous Transfermarkt les évalue à une valeur marchande d’au moins dix millions d’euros), de sept latéraux (bientôt huit avec Chavarria) et, pour couronner le tout, de sept avant-centres.

À cette frénésie d’achats devrait désormais succéder une grande vague de départs. Samedi, le Sun anglais a rapporté que 25 joueurs pourraient en principe quitter le club. Parmi eux, le revenant Jackson, le grand espoir anglais en attaque Liam Delap (annoncé du côté d’Aston Villa), Mudryk et l’ancien prêté du BVB Aaron Anselmino. En l’absence d’intéressés, il reste toujours la possibilité d’expédier à la hâte des joueurs indésirables vers le club partenaire de Strasbourg juste avant la fin du mercato.

À condition que l’offre soit à la hauteur, des cadres de la saison passée sont d’ailleurs eux aussi considérés comme de possibles candidats au départ. Comme l’ailier droit Pedro Neto ou le moteur du milieu Enzo Fernandez, qui a déjà été associé au Real Madrid et à Manchester City. Si Fernandez part, Chelsea pourrait intensifier ses efforts pour Martin Zubimendi, supposé joueur souhaité par Alonso, en provenance du rival local, le FC Arsenal.

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Chelsea s’est récemment ridiculisé contre un club malaisien

Dans cette situation totalement floue, Alonso prépare son équipe bricolée pour la nouvelle saison — et cela fonctionne, sans grande surprise, de manière plutôt mitigée. Après une courte victoire contre les Western Sydney Wanderers ont suivi des défaites contre Tottenham et la Juventus Turin. Afin de pouvoir offrir du temps de jeu au plus grand nombre de joueurs possible, Chelsea a même organisé ce week-end deux matches amicaux en l’espace de 24 heures.

Une équipe de départ pourtant assez relevée a au moins signé une performance honorable avec un 3-0 contre l’AC Milan samedi, avant qu’une sélection de remplaçants (avec notamment Jackson, Estevao et Jamie Gittens) ne se ridiculise contre Johor DT, club de Malaisie. Ce n’est que grâce à deux penalties transformés par Delap et à un but contre son camp en fin de match que Chelsea a arraché un 3-3. Le Sun , connu pour ses jeux de mots, a titré « Alon-so bad », tandis que le Daily Mail a parlé d’une « farce ».

Le 24 août, Chelsea lancera sa nouvelle saison par un déplacement sur le terrain du FC Fulham. À l’heure actuelle, il paraît totalement impossible de savoir quels joueurs figureront encore dans l’effectif à ce moment-là et à quoi ressemblera le onze de départ.