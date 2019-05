French Connection : Rafael Leao, Manu Garcia, Ismaila Sarr et les jeunes promesses étrangères de la Ligue 1

La Ligue 1 est réputée depuis quelques années pour sa propension à faire éclore les jeunes. Et pas seulement des Français.

Ces dernières années, la est devenue célèbre pour sa capacité à fournir des joueurs de très grande qualité à certains des meilleurs clubs européens.

La formation française est louée de toutes parts et elle a déjà fait ses preuves à maintes reprises. Le sacre des Bleus à la dernière Coupe du Monde en avec le virtuose Kylian Mbappé comme fer de lance en est le meilleur symbole. Toutefois, il n'y a pas que dans ce domaine que les Français se distinguent. Ils sont aussi doués pour faire les bonnes affaires sur le marché des transferts.

Les joueurs, dont la plupart sont au tout début de leur carrière professionnelle, sont recrutés des quatre coins du monde pour s’affiner, s'aguerrir et prendre ensuite leur envol.

Voici les cinq principaux jeunes talents étrangers, âgés de 21 ans ou moins, qui ont joué en cette saison.

Gabriel ( )

Le défenseur central Gabriel est un nouveau venu sur la scène de la Ligue 1, n'ayant disputé en tout et pour tout que 14 matches au plus haut niveau dans sa carrière. Douze de ces rencontres se sont produites cette saison, le Brésilien de 21 ans ayant fourni un apport à la fois précieux et impressionnant au cœur de la défense du LOSC. Jose Fonté et Adama Soumaoro ont formé une doublette séduisante au sein de l'équipe de Christophe Galtier, mais ce dernier ayant manqué plusieurs matches importants pour cause de blessure, il a pu être suppléé parfaitement par Gabriel. Le natif de Sao Paulo a montré qu'il avait toutes les qualités pour être titulaire au sein d'une des meilleures équipes du championnat français. "Maintenant, toute l’Europe m’appelle pour Gabriel", a déclaré Leonardo Cornacini, l’agent du joueur, le mois dernier après que son joueur ait impressionné par son éclosion fulgurante.

Manu Garcia ( )

Manu Garcia, le joueur prêté par , a ouvertement confié à Marca que, lorsqu'il était arrivé en l'été dernier, il avait "quitté sa zone de confort". Le défi, a-t-il dit, était de pouvoir prospérer dans un championnat plus physique que celui de l' , où il évoluait auparavant du côté de Breda. Le meneur de jeu a affiché certaines promesses, bien que dans une équipe qui a été à la peine offensivement, cela n'a pas toujours été facile pour lui. De nombreuses formations anglaises et espagnoles ont suivi les progrès de ce stratège de 21 ans, qui compte quatre passes décisives. Son compteur buts est lui resté bloqué à une unité. Une brillante réalisation réussie en contre Reims.

Rafael Leao (Lille)

José Mourinho "himself" a félicité Lille pour sa capacité à former et mettre en avant de jeunes joueurs tout au long de la saison. L’ancien entraîneur de est d'ailleurs venu à de nombreuses reprises voir la formation nordiste de ses propres yeux. Son compatriote Rafael Leao aurait particulièrement attiré son attention. Il a marqué huit buts malgré un temps de jeu relativement limité. Lille a utilisé judicieusement le jeune homme de 19 ans, lequel était arrrivé gratuitement l'été dernier après avoir quitté le Sporting CP de son propre chef. Pour la saison prochaine, beaucoup d'espoirs sont placés en lui et on a hâte de le voir se frotter aux meilleurs défenseurs du continent en Ligue des Champions.

Ibrahim Sangaré (Toulouse)

L'une des révélations de la saison a été le milieu de terrain ivoirien Ibrahim Sangare, dont le remarquable travail pour Toulouse n'a peut-être pas été suffisamment mis en avant. Milieu de terrain travailleur, le joueur de 21 ans a incarné la solidité defensive exceptionnelle du TFC cette saison, abattant un travail d'orfèvre devant l'arrière-garde. Il a disputé 26 matches de Ligue 1 jusqu'ici et a contribué à offrir deux passes décisives et un but. S'il n'y avait pas eu sa glissade dans le vestiaire et qui a abouti à une blessure au pied qui a nécessité une intervention chirurgicale, il aurait probablement joué l'intégralité de la saison.

Ismaïla Sarr (Rennes)

Ayant débuté à Metz, où il a été suffisamment brllant pour attirer l'attention de Barcelone, il n'est pas étonnant qu'Ismaïla Sarr figure parmi les jeunes vedettes de la Ligue 1 cette saison. Alors qu'il dispute actuellement sa deuxième saison avec Rennes, l'ailier sénégalais, âgé de 21 ans, a souvent été comparé à son compatriote Sadio Mané tout au long de son parcours florissant. Et la saison en cours est la plus prolifique qu'il a connue à ce jour, après avoir trouvé le chemin des filets à sept reprises rien qu'en championnat. Il a également impressionné en Europa League, notamment contre . Le séduisant ailier a certainement encore beaucoup à offrir. Et il y a fort à parier qu'il marquera encore plus les esprits quand il sera plus décisif et plus tueur dans la zone de vérité.