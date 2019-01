French Connection: Rafael Leao, le "Mbappé portugais", veut briller à Lille

L'ancien joueur du Sporting Cp est l'une des révélations de la Ligue 1 après voir marqué 4 buts lors de ses 4 derniers matches.

C'et peut-être l'effet de sa nouvelle résolution, mais l'année 2019 de Rafael Leao commence magnifiquement bien.

Arrivé libre après avoir résilié son contrat au Sporting CP après la pénétration de 50 supporters sur le terrain d'entraînement, il a connu des débuts marqués par les blessures, puis a commencé à sortir des performances qui lui ont valu des louanges en France.

Auteur de 5 buts en 515 minutes de jeu, ce qui fait de lui le troisième meilleur buteur du club derrière des références telles que Nicolas Pepe et Jonathan Bamba, Rafael est "prêt" comme il l'a récemment confié au quotidien sportif portugais Record.

Né à Almada de parents angolais, il a mariné dans le football toute sa vie.

“Je l'ai rencontré à 14 ans et peu de gens comprenaient sa manière de jouer,” a dit Tiago Fernandes, désormais entraîneur à Chaves et mentor du jeune prodige : "Il faisait des choses avec le ballon que personne ne pouvait faire, mais s'oubliait sur le placement".

Considéré comme le meilleur joueur du centre de formation du Sporting devant Cristiano Ronaldo par son coach, Leao a débuté en équipe première à 18 ans en réalisant un petit pont sur Iker Casillas contre Porto, mais a quitté le club après la dispute entre le coach Jorge Jesus et le président Bruno de Carvalho.

“C'est le Mbappé portugais,” a dit le président lillois Gerard Lopez à RMC alors que le joueur a de son côté fait de son mieux pour éviter la comparaison avec le virtuose du Paris Saint-Germain.

“Mbappé est Mbappé. C'est un joueur incroyable, il a 20 ans et a déjà prouvé qu'il était une bonne affaire. Je suis Rafael Leao et je dois travailler et prouver ma valeur et c'est ce que je compte faire avec Lille", avait dit le jeune prodige en décembre.

C'est le père du joueur, Antonio, qui avait insisté pour un départ en France, le joueur aurait voulu revenir au Sporting : "

“Le joueur voulait revenir ici,” Sousa Cintra, président du Sporting, s'est confié à ce sujet sur SIC Noticias . “Son agent a un carton rouge et ne peut plus mettre les pieds ici".

“Il est bloqué à Lille alors qu'il aurait pu aller au Real Madrid.”

Antonio voulait pour son fils un destin à la Eden Hazard, Pepe ou Bamba.

Le coach lillois Christophe Galtier, s'est également exprimé sur les débuts du jeune joueur :.

“Il commençait à perdre patience et à le montrer à l'entraînement. C'est un joueur qui peut vous faire arracher vos cheveux et quelques minutes plus tard, vous apporter beaucoup de joie".

Ses derniers buts ont néanmoins changé son statut à Lille comme l'a confié Rafael après son but contre Amiens.

“Je suis très heureux, c'est important pour moi. Cela me donne de la motivation supplémentaire".

Perfectible sur le placement, Leao possède un immense potentiel et notamment une maturité incroyable devant les cages adverses. Surtout pour un si jeune joueur comme l'admet Galtier :

“Il progresse et travaille beaucoup. Il crée des relations avec les autres joueurs, il est présent et efficace dans la surface avec 7 titularisations et 5 buts déjà".

Mbappé ou pas, Rafael Leao semble bien parti pour se faire un nom en Ligue 1.