French Connection: Moussa Doumbia atteint son potentiel en Ligue 1

Le joueur de 24 ans a à cœur de montrer son potentiel en Ligue 1 après un passage décevant en Russie.

La saison de Ligue 1 était encore très jeune quand Moussa Doumbia a marqué son premier but pour Reims.

La première recrue de l'été pour Reims avait impressionné avec son but contre Nice d'emblée à l'extérieur. Un très joli but de surcroît.

Reims et Doumbia ont depuis amassé 25 points en 18 matches et peuvent rêver d'Europe en fin de saison à condition de maintenir cette forme.

Louangé pour sa défense, Reims possède aussi une attaque digne d'éloges avec Doumbia comme l'un de ses ambassadeurs les plus illustres.

Le joueur de 24 ans possède déjà une solide expérience acquise du Real Bamako de ses débuts au FK Rostov en Russie.

"J'ai passé 4 super saisons là bas, mais m'adapter a pris du temps', a-t-il confié. "Ma meilleure saison était la deuxième, je devais m'imposer à cet environnement".

Milieu offensif polyvalent, Doumbia a joué un grand rôle dans la deuxième place de Rostov derrière le CSKA Moscou en 2015-16 season, avec trois buts qui avaient permis à son club de se qualifier pour la Champions League.

Alors qu'il devait affronter le Bayern Munich, l'Atletico Madrid et le PSV, il a eu un coup du sort

"Je me suis blesé à l'épaule et j'ai perdu ma place".

Après un prêt à Arsenal Tule, il est retourné à Rostov, mais jamais en équipe première. Il en a profité pour sonder ses compatriotes Hamari Traore et Youssouf Kone sur Reims.

"Je voulais connaître les valeurs et la structure du club".

Il voulait connaître aussi la Ligue 1, lui qui a signé à Reims jusqu'en 2022.

“On défend beaucoup en Russie. C'est très bien tactiquement, mais le championnat français est plus intéressant techniquement. Il y a plus d'espace et des joueurs plus forts.”

Rapide et entreprenant, il a rapidement attiré les regards vers lui en France. Avant de rejoindre Reims, il n'avait pourtant plus joué depuis 8 mois.

Il y a cependant des aspects de son jeu qu'il sait qu'il doit améliorer. Il doit aussi améliorer son total de buts dans les mois à venir.

Après avoir marqué pour Reims contre Nice, il a dû attendre le 15 décembre pour marquer de nouveau et ce, dès la sxième minute de jeu contre Strasbourg.

Ce but lui avait permis de s'offrir la première place dans l'Index de performance de Ligue 1, faisant de lui le meilleur joueur du weel-end dans le championnat tricolore.

Il doit désormais progresser. Attendez-vous à de grandes améliorations dans son jeu lors des prochaines semaines.