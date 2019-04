French Connection : José Fonté, l'homme clé pour tirer le meilleur de la jeunesse lilloise

L'expérimenté défenseur portugais a été très bon depuis son arrivée à Lille. Dans ses propres prestations mais aussi pour aider les jeunes.

Si c’est la jeune et talentueuse ligne d'attaque du LOSC qui a attiré toute l'attention cette saison en se classant deuxième parmi de la au nombre de buts marqués, les fondements de son succès reposent également sur un vieux briscard de de 35 ans et dont la contribution a été colossale, bien que peu mise en lumière.

Dimanche, lors du grand choc contre le PSG, LOSC s'appuiera encore sur le talent défensif de Jose Fonte dans l'espoir de neutraliser la menace offensive francilienne. L'arrière international portugais sera responsable non seulement de son excellent bilan défensif, mais également des attitudes dans le vestiaire.

Il y a seulement un an, commençait à émerger d'un combat de relégation provoqué par la sous-performance chronique de ses joueurs. Cela ne pouvait pas durer et les dirigeants savaient qu'ils devaient faire un changement au sein de l'équipe une fois la saison écoulée. "Le directeur sportif lillois m'a appelé et m'a dit:" Écoute, j'ai besoin de quelqu'un avec ton profil, j'ai besoin de quelqu'un d'expérience, de leadership, parce que j'ai une très jeune équipe sans expérience, a expliqué Fonte au Sun récemment. J'ai parlé à mes collègues de l'équipe nationale qui jouaient en à l'époque, Joao Moutinho, Anthony Lopes, j'ai parlé aussi à Eder qui jouait auparavant ici. Ils ont tous dit que c'était un super club, avec de superbes installations. C'était logique, et Lille est à une heure de Londres, où se trouvent ma femme et mes enfants".

C’est un très bon choix pour toutes les parties. Et aujourd'hui, Lille se voit beaucoup plus en qu'en .

Fonte a parfaitement intégré une défense qui n'a concédé que 27 buts en 31 matches - la deuxième équipe la plus solide de l'élite française - et le week-end dernier il a même inscrit son deuxième but de la saison lors d'un match nul 1-1 contre Reims. "Je prends beaucoup de plaisir ici, je ne me suis jamais senti aussi confiant et détendu, je joue mon meilleur football, a-t-il ajouté.

Mais même si le défenseur vainqueur du Championnat d’Europe continue de s’épanouir sur le terrain alors qu'il a largement dépassé la trentaine, c’est sans doute son influence dans le vestiaire qui a eu le plus grand impact sur l’équipe.

Être un véritable guide auprès des autres et commander l'équipe ce sont des tâches qui lui ont toujours tenu à coeur tout au long de sa carrière et cela n'a absolument pas échappé à l'entraineur de l'équipe, Christophe Galtier. “Une fois que vous avez 26 ou 27 ans et que vous avez de l'expérience, les jeunes joueurs sont inspirés par vous. J'aime aider les jeunes joueurs et j'essaie toujours de montrer l'exemple en travaillant dur. Pour moi, c'est naturel, a expliqué le Lusitanien le mois dernier. C'est un honneur de faire de mon mieux pour le club et aider mes coéquipiers."

Galtier, quant à lui, estime qu'un tel modèle était essentiel dans un club où les jeunes joueurs avaient tendance à se relâcher. "Mis à part sa blessure, il n’a jamais manqué une seule séance d’entraînement. Pas un ! a-t-il certifié à la Voix du Nord dernièrement. Et si lui n'en manque pas un, alors le jeune débutant de 18 ans a tout intérêt à faire de même. Un Français de son âge sera à l'intérieur du vélo, lisant le journal ou regardant son téléphone. L'année dernière, je suis devenu fou en essayant de mettre certains joueurs sur le terrain d'entraînement!"

Pendant ce temps, l'implication et le rendement de Fonte sur le rectangle vert n'ont pas diminué et cette mentalité ne profite pas qu'à Nicolas Pepe, Jonathan Bamba ou Rafael Leao, qui ne jouent peut-être pas dans une position similaire. Tout le monde a bénéficié de son professionnalisme, de ses conseils et de sa confiance en soi. Autant de qualités qui ont été tous été perceptibles lors de ses visites récurrentes en salle de presse.

Dès janvier, José Fonté parlait des chances de Lille de se classer deuxième, un accomplissement impensable en début de saison. "Nous avons beaucoup de qualités, mais nous avons avant tout une ambition, une volonté de gagner et un très bon entraîneur, a-t-il déclaré. Croyez-moi, la deuxième place est ancrée dans nos têtes. Je ne sais pas si nous finirons là, mais nous ferons tout pour que nous donner les meilleures chances possibles. "

Et Lille en a sans l'ombre d'un doute. A sept matches de la fin de la saison, les Dogues ont cinq points d'avance sur , troisième, et 11 points d'avance sur Saint-Etienne, quatrième. Un succès dimanche contre le ne ferait que renforcer la place du club en Ligue des champions la saison prochaine. Cela justifierait également la signature de Fonte, l’un des meilleurs transferts de l'été dernier en Europe.