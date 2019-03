French connection : Dans son nouveau rôle, Marquinhos sera le guide du PSG lors du Classico

Le Brésilien de 24 ans commence à prendre de plus en plus du plaisir à évoluer dans l'entrejeu des champions de France.

La pénurie de milieux défensifs qui a touché cette saison le PSG a poussé Thomas Tuchel à refléchir à des solutions alternatives et des changements de position au sein de son effectif pour régler ce problème.

Avec un Adrien Rabiot qui se trouve écarté du groupe professionnel en raison d'un litige avec la direction, alors qu'il était le complément idéal de Marco Verratti, et un Thiago Motta désormais à la retraite, c'est à Marquinhos qu'est revenu la responsabilié d'occuper le poste de sentinelle. Initialement, ce dernier n'était pas très motivé à l'idée de ce changement de registre, mais il a dû se sacrifier pour le bien collectif.

Longtemps considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs au monde, l'arrière de vingt-quatre ans a démontré tout au long de sa carrière qu'il avait une excellente capacité d'adaptation et qu'il était toujours irréprochable pour appliquer les consignes du coach. À son arrivée dans la capitale française, il a d'ailleurs dû dépanner à maintes reprises au poste d'arrière droit. Puis, progressivement, il s'est installé à son poste naturel d'arrière central, poussant Alex et David Luiz sur le banc.

Cette saison, Marquinhos a donc dû apprendre à évoluer un cran plus haut sur le terrain. Et il l'a fait avec réussite. Le mois dernier, lors du match aller contre , il a été le grand artisan de la victoire récoltée (2-0). Et cela se voyait qu'il prenait de plus en plus du plaisir à jouer comme milieu défensif. "J'essaye de m'améliorer et me concentrer à l'entrainement pour apprendre de nouvelles techniques et reflèxes" , a-t-il confié à l'issue de cette partie.

En début de saison, lors du match d'ouverture de la C1 contre , "Marqui" n'a pas vraiment convaincu dans son rôle de numéro 6. Et c'est là qu'on mesure les progrès qu'il a pu réaliser en l'espace de quelques mois. Neutraliser et museler Paul Pogba comme il a pu le faire à Old Trafford n'est pas donné à tout le monde et ça illustre tous les efforts qu'il a accomplis pour être performant dans ce domaine.

On peut même se demander si cette tâche n'était pas faite pour lui. Un élément qui est doué pour stopper et faire face aux adversaires. Et ça lui procure autant de plaisir que de marquer un but, comme on a pu le constater sur ses différentes célébrations quand il effectuait des interventions précieuses devant ses buts. Ainsi, ce n'est en rien une surprise si l'ancien Giallorosso s'est très bien adapté à son nouveau rôle.

"Il a toutes les qualités pour passer de central à milieu : la technique pour intervenir proprement, sa capacité à lire les actions adverses et son envie de gagner. C’est primordial d’apporter un mental à toute épreuve dans cette zone du terrain", a dit à son sujet Christian Karembeu dans un entretien au Parisien.

Cette admirable polyvalence a été parfaitement perceptible sur le but inscrit par Kylian Mbappé et auquel le Brésilien a largement contribué. C'est lui qui a récupéré le ballon près de la ligne médiane avant de servir idéalement le très créatif Verratti. Puis, sept passes plus tard, l'attaquant parisien a envoyé le cuir au fond des filets.

Bien sûr, ce rôle-là, Marquinhos continue à en découvrir les exigences au fil des matches et à travailler les particularités. Son efficacité reste amoindrie quand il ne lui est pas demandé d'occuper un rôle résolument défensif.

L'ancien milieu de terrain du PSG, Fabrice Abriel, en convient et estime, de fait, que Marquinhos ne peut être qu'une simple option à mi-temps dans le milieu de terrain francilien . "Pour des matches équilibrés, comme ceux de la ou contre les meilleures équipes de , il pourrait être effectivement très utile à ce poste, a-t-il confié au Parisien . Sa vitesse et sa capacité à gagner des duels sont très utiles au PSG. De plus, Tuchel n'a pas le choix. Leandro Paredes ou Julian Draxler pourraient remplacer Verratti. Mais il y a déjà un Verratti. Par contre, dans l'équipe du PSG, il n'y a qu'un seul Marquinhos".

Après la piteuse élimination du PSG en Ligue des Champions, avec cette humiliante défaite concédée à domicile (1-3) face au Red Devils, c'est Marquinhos qui a remobilisé les troupes lors du match suivant en ouvrant le score de la tête face à . Il s'agissait d'une rencontre vitale pour l'équipe, ne serait-ce que sur le plan psychologique. Son caractère et son excellent état d'esprit ont ranimé une équipe parisienne en plein doute.

Avant le Classique de dimanche contre l'OM au Parc des Princes, il va encore endosser ce costume de taulier pour guider les siens, et à plus forte raison quand on sait la position stratégique qu'il occupe sur le terrain depuis quelques mois.

Le PSG va faire face à une équipe totalement revigorée par sa récente série de résultats positifs. Inspirée par le fantasque Mario Balotelli, la bande à Rudi Garcia reste sur six succès lors des sept derniers matches. Un regain de rentabilité qui a redonné vie à ses ambitions de podium..

Presnel Kimpembe et Thiago Silva vont avoir très certainement la lourde tâche de marquer l'avant-centre italien. De fait, Marquinhos devrait, lui, encore une fois se positionner en milieu de terrain et essayer de reproduire la belle performance qu'il a livrée à Manchester United. Ayant déjà su minimiser parfaitement l'impact de Pogba, l'un des tous meilleurs milieux au monde, Marquinhos n'a pas de quoi redouter cette mission. Quant à son coach, Thomas Tuchel, il a toutes les raisons de croire en son couteau suisse brésilien et en l'aptitude de ce dernier à délivrer une autre partition de grande classe.