French Connection: Francois Kamano, sur un nuage, se déchaîne en Ligue 1

L'international guinéen continue de briller en Ligue 1 cette saison grâce à ses performances.

L'ailier de Bordeaux Francois Kamano connaît un très bon début de saison avec déjà 8 buts à son actif.

Il a beaucoup oeuvré pour la qualification en Europa League, lors du règne de Gus Poyet, que Kamano a fini par séduire après avoir été utilisé comme remplaçant.

Eric Bedouet a depuis permis au joueur de beaucoup s'améliorer au niveau de la régularité.

"Il est sur un nuage", expliquait Bedouet en octobre. "Nous l'avions déjà vu partir sur des séries comme ça par le passé, mais il le fait désormais régulièrement. Il est passé à l'étape supérieure dans sa carrière. Ce n'est pas facile de jouer des matches à ce niveau sur de longues périodes".

Le secret du succès ? Détermination et confiance.

“Il est temps de grandir,” avait-il dit à L’Equipe en aout, expliquant qu'il avait besoin de latitude pour exprimer son talent.

“Si on me demande de faire quelque chose, j'écoute, mais c'est à moi aussi de sentir le jeu. On me disait l'année dernière : "Dès que tu reçois le ballon, tu dois faire ceci. J'ai donc un peu perdu ma voix".

“Nous devons arrêter de croire que le foot est une science exacte. Que 1+1=2. Su le terrain, c'est à moi de jouer et je fais confiance à mon instinct".

Le meileur exemple du talent du natif de Conakry, on l'a vu contre Guingamp, avec un but magnifique et typique de ses capacités.

Arrivé en soutien des attaquants, il a repiqué dans l'axe sur son pied droit en dribblant trois défenseurs au passage avant une frappe soudaine qui a fait mouche.

"Il a l'habitude de marquer des buts comme ça", avait dit Bedouet après la rencontre. "Il a de la qualité, nous le savons et il le sait. Quand il fait quelque chose comme ça et qu'il peut battre un gardien comme ça, c'est extraordinaire".

De grands clubs se sont rapprochés du joueur. L'Atletico Madrid a approché ce joueur qui commence à faire oublier Malcom. Le Brésilien avait 7 buts dans sa besace à la mi-saison l'année dernière. Kamano a fait mieux, mais perd 4 à 0 en termes de passes décisives.

Il avait eu des débuts assez lents à Bordeaux après son arrivée de Bastia à 20 ans, qui l'avit débauché du club guinéen du Satellite FC après des essais à Villarreal et à Rennes. Surnommé alors le "nouveau Thierry Henry", Kamano n'avait inscrit que 7 buts en 18 mois.

“C'est agréable à entendre car c'était l'un de mes héros," a dit Kamano à beIN Sports en 2017. “En Guinée, j'avais l'habitude de le voir à la TV, alors être comparé à lui est génial surtout quand on est si jeune et qu'on a la possibilité de s'améliorer".

Son ancien coach Jocelyn Gourvennec ne se laisse pas aller à de telles comparaisons:

“Henry avait un style différent. Francois est un joueur plus puissant, mais il passe les joueurs comme Henry le faisait".

Avec un contrat qui s'achève en 2020, les nouvaux priopriétaires de Bordeaux vont vite devoir prendre une décision concernant le futur de leur joyau. Ils vont devoir tout faire pour le garder.

“Si un joueur vient vers nous avec une excellent offre pour lui et pour Bordeaux, nous discuterons,” a dit Hugo Varela, en charge du sportif, à 20minutes. “Nous voulons toujours garder nos meilleurs joueurs, mais nous comprenons aussi que nous ne pouvons pas les garder s'ils ne veulent pas rester."

“Nous l'aimons et il est toujours jeune. Nous voulons savoir ce qu'il veut".

Si Bordeaux peut le garder assez lontemps, Kamano pourrait bien devenir le meilleur investissement de l'histoire du club.