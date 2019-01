French Connection : Fabregas à la rescousse de Monaco

Cesc Fabregas a retrouvé à Monaco son ancien coéquipier Thierry Henry. L'Espagnol se sent redevable envers le Français.

La principale priorité de Thierry Henry durant le mercato hivernal a été d'apporter une touche d'expérience à sa formation.

Alors qu'il reste encore presque deux semaines avant la clôture du mercato, l'ancien international a déjà réussi cette mission. Quatre nouveaux joueurs ont débarqué sur le Rocher ces derniers jours afin d'apporter plus de qualités et de vécu à la formation princière : le défenseur central Naldo, le latéral lillois Fode Ballo-Touré, le milieu Willian Vainqueur et aussi et surtout le chevronné Cesc Fabregas.

L'international espagnol était devenu indésirable au sein de sa précédente équipe de Chelsea. Du côté de Louis II, on lui a en revanche promis un rôle capital et surtout une responsabilité dans le redressement de l'équipe. Cesc est pressenti pour devenir le nouveau patron des vice-champions de France, et montrer la voie à suivre. Celle du salut, après une première partie de saison passée à cotoyer le profondeurs du classement.

Comme les autres recrues hivernales, Fabregas n'a pas pu jouer le match contre Nice mercredi dernier, car il était non éligible (la rencontre devait initialement avoir lieu lorsqu'il n'était pas encore au club). Mais, le Catalan a déjà pu faire étalage de tout ce qu'il peut apporter à l'équipe monégasque à l'occasion du duel contre l'OM, le dimanche d'avant (1-1).

En effet, le champion du monde 2010 a eu un rôle central dans la bonne prestation livrée par Monaco au Vélodrome et qui s'est achevée sur un score de parité. "Cesc a grandi au film du match, a jugé Henry. Au fil des minutes, il a commencé à prendre ses marques, mettre la main sur le jeu et marquer cette pause. Rony Lopes l'a aussi fait entre les lignes, pour pouvoir où jouer lorsque l'équipe te donne la balle".

La capacité de Fabregas à contrôler le tempo d'un match est indiscutable. Et, même s'il n'est pas encore exactement au même niveau physique que le reste de ses coéquipiers, Lopes a indiqué que jouer devant lui était un "régal".

Ce n'est sûrement qu'une question de temps avant que l'ancien Barcelonais ne retrouve le meilleur de son niveau et confirme la réputation qui l'accompagne depuis ses débuts éclatants à Arsenal à l'âge de 16 ans.

«La physique nous abandonne tous malheureusement. Quand on vieillit, on perd de la vitesse, on perd un peu de vivacité, mais je pense que la technique est toujours quelque chose qui se préserve et qui vous accompagne, alors j'espère que ça pourra rester avec moi pendant un certain temps. même très longtemps encore", a-t-il déclaré après sa participation à son dernier match à Chelsea, celui gagné 2-0 contre le Nottingham Forest en FA Cup.

David Luiz, l'ancien coéquipier de Fabregas chez les Blues et ex-sociétaire de la Ligue 1, ne doute pas en la capacité de l'Espagnol à rebondir et briller sous le maillot de sa nouvelle équipe. "Il a de l'expérience, il connaît le football, a expliqué le défenseur central brésilien. Je pense qu'il a eu l'occasion d'apprendre dans de nombreux vestiaires différents dès son plus jeune âge. Il apporte donc toujours de la confiance et de l'énergie aux équipes où il se produit. Ensuite, sur le terrain, il a montré que peu importe le style de jeu, il sera en mesure d'exprimer ses qualités."

Au sein de l'équipe monégasque, où l'on ne se bouscule pas cette saison pour briller, Fabregas ne devrait pas avoir trop de peines à se démarquer et a montré son savoir-faire balle au pied.

Henry sait bien sûr très bien ce dont Cesc est capable, ayant joué à ses côtés pendant quatre années. Il avait assisté à l'éclosion de ce dernier et depuis les deux sont restés amis. Le Français a d'ailleurs été invité au mariage de l'Espagnol l'été dernier.

"Je connais Henry depuis très longtemps, depuis que j'ai 16 ans plus précisément, a souligné Fabregas. Il m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Il était l'un des tous meilleurs joueurs avec lesquels j'ai pu évoluer en tant que milieu de terrain. C'était un privilège d'évoluer avec un buteur de sa classe. Il est au tout début de sa carrière de coach. Je suis venu pour l'aider, mais surtout aider le club".

Parfois, la vie réserve de drôle de destins. Après que Henry ait aidé le jeune Cesc a lancé sa carrière il y a de cela de nombreuses années, c'est maintenant au tour de l'Espagnol d'en faire autant. Il a comme tâche de mettre son talent et son expérience au service de l'équipe, alors qu'il se trouve dans la dernière partie de sa carrière.

L'amitié se mesure parfois à travers les efforts qu'on fait pour l'autre. Fabregas pourrait bien en apporter la preuve ultime durant son séjour à Monaco.