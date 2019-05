French Connection : Atal, Leao et les cinq meilleures recrues de la Ligue 1

Goal énumère les transfuges les plus impressionnants de l'année dernière en Ligue 1.

Une autre campagne de est en passe de s'achever, avec seulement une poignée de matches qui nous sépare désormais de la trêve estivale. Tandis que les stars étrangères confirmées telles que Neymar, Edinson Cavani et Nicolas Pepe ont tous brillé comme prévu, de nombreux nouveaux visages se sont imposés au cours de cet exercice du championnat.

Certains avaient déjà flirté avec les joutes du haut niveau et d'autres viennent à peine de se distinguer dans le monde des grands.

Voici les cinq recrues de l’été qui disputaient le championnat français pour la première fois et qui ont produit des prestations admirables.

Youcef Atal (Nice)

La réussite de Youcef Atal cette saison peut être mesurée par le fait que le virevoltant arrière droit est apparu sur la liste des transferts de plusieurs grands clubs européens pour l’été prochain. L'international algérien est arrivé à Nice en provenance du club algérien de Paradou après un passage en et il a impressionné par son apport offensif. Après avoir affiné son jeu défensif au cours de la campagne, il a été un acteur clé pour l’équipe de Patrick Vieira, affichant une grosse aisance pour les tâches offensives. Comme le prouve son triplé contre . Nice serait bien inspiré de conserver ce latéral prometteur de 22 ans.

Juan Bernat (PSG)

Arrivé dans une relative discrétion l'été dernier au , l'Espagnol s'est toujours bien comporté dans la capitale, malgré une saison quelque peu agitée. L’équipe de Thomas Tuchel ayant été décimée par des blessures, le joueur de 26 ans a occupé de nombreux rôles et il s'est bien comporté dans chacun d’eux. Il s'est également illustré en marquant des buts importants en , contre , et .

Jason Denayer ( )

Lyon avait des problèmes au niveau de l'axe central de la défense depuis le départ de Cris en 2012, mais l’arrivée de Jason Denayer dans la vallée du Rhône suggère que les Gones auraient peut-être enfin trouvé un successeur à long terme à l’homme appelé «Le policier». À 23 ans, Denayer a encore du chemin à faire pour devenir une référence dans son secteur mais il a impressionné cette saison avec sa lecture du jeu et son abattage. Il s'est notamment distingué lors du match nul sans but en Ligue des Champions contre Barcelone. Et aussi lors du 1er tour de cette compétition lorsque Lyon a battu, puis a fait match nul avec son ancien club de .

Rafael Leao ( )

Lorsque Lille a réussi à s'offrir les services de Rafael Leao gratuitement suite à la décision du joueur de quitter le Sporting CP il s'agissait d'un des gros coups de l'été. Considéré comme l'un des talents les plus brillants du football portugais, le jeune attaquant a d'abord mis du temps à s'installer en . Mais, il est ensuite monté en puissance et a joué un rôle prépondérant dans le retour du LOSC en Ligue des champions. Il a déjà inscrit huit buts en 24 matches de et son importance pour l’équipe pourrait s'accroitre si Nicolas Pepe lui laisse définitivement son poste vacant.

Matz Sels ( )

Strasbourg a été beaucoup loué par les observaeurs cette saison, avec les performances de l'arrière droit Kenny Lala sous les projecteurs. Le gardien de but Matz Sels, qui a livré une campagne incroyablement homogène, a cependant contribué tout autant au succès de Racing. Il a justifié la confiance que le club lui a témoignée quand il est arrivé pour environ 4 millions d'euros l'été dernier. L'ancien remplaçant de s'est beaucoup mis en évidence, poussant notamment Gianluigi Buffon du PSG à lui rendre hommage et à le féliciter pour la campagne qu'il avait réalisée en terre alsacienne. Aujourd'hui, il a hâte d'être à la saison prochaine pour continuer à faire briller Strasbourg et l'aider à bien figurer sur la scène européenne.