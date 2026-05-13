Fred Rutten a-t-il été poussé vers la sortie à Curaçao ? Bacuna répond en toute franchise

Leandro Bacuna fait le point sur les derniers jours avec un sentiment partagé. Dans une interview accordée à ESPN, le capitaine de Curaçao explique que le départ de Fred Rutten et le retour de Dick Advocaat au poste de sélectionneur ont provoqué une vive agitation. Il souligne néanmoins un soulagement prédominant maintenant que la situation s’est clarifiée.

Ces derniers temps, la presse a suggéré que Rutten manquait de soutien au sein du groupe, ce qui l’aurait poussé à démissionner à contrecœur. Peu après, Advocaat est revenu.

Selon Bacuna, les joueurs n’ont pas fait pression pour pousser Rutten vers la sortie. « La fédération avait d’abord décidé de poursuivre avec Fred et nous le soutenions pleinement à ce moment-là. Mais il y a eu un revirement. »

Le conseil des joueurs a ensuite repris le dialogue avec Rutten, qui a fini par tirer ses propres conclusions. « Nous avons tout de même eu une discussion avec Fred, et c’est lui-même qui a décidé de démissionner de son poste de sélectionneur », explique Bacuna. Rutten a lui-même indiqué qu’en raison de toute l’agitation autour d’un éventuel retour d’Advocaat, il n’y avait plus de « climat de travail propice ».

Bacuna souligne que les joueurs n’ont rien à voir avec les informations relayées par les médias. « Après la décision initiale de poursuivre avec Fred, nous, joueurs, avons tenu à le rencontrer pour lui préciser que nous n’avions rien à voir avec les médias néerlandais qui affirmaient que nous le rejetions. Nous n’étions au courant de rien. Il a apprécié nos explications, puis, malgré tout, il a décidé de partir. »

Le milieu de terrain regrette la tournure des événements, mais il reconnaît qu’une décision globale a été prise. « En tant qu’être humain, on ne souhaite pas être traité de la sorte. La décision a été prise, mais je suis aussi quelqu’un de sociable. On ne souhaiterait cela à personne, mais il y a un intérêt supérieur en jeu. Il affirme également qu’il souhaite tout le bonheur du monde à Curaçao et se dit ouvert à l’idée d’y revenir. Dans l’ensemble, c’est la bonne décision qui a été prise. »

Selon Bacuna, le retour d’Advocaat rétablit un « sentiment de confiance » au sein du groupe. « Nous avons travaillé avec lui pendant près de deux ans, nous connaissons son style de jeu. Il s’agit maintenant de se retrouver et de reprendre nos anciens schémas. C’est un bon coup de pouce pour le groupe. Je pense que le groupe est satisfait du retour de Dick. Je suis heureux que nous ayons désormais des certitudes. Finies les rumeurs, place à la Coupe du monde. »