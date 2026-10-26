Frayeur pour Jermaine Pennant : l’ancien joueur de Liverpool attaqué par un chien, 50 points de suture à la jambe

Jermaine Pennant, ancien joueur de Liverpool et d’Arsenal, a été attaqué par un berger allemand avant d’être défendu par son chien King, dont il ne se sépare jamais : « Il m’a sauvé la vie. » Mésaventure pour l’ancien joueur de Premier League, hospitalisé après avoir été mordu à la jambe par un chien qui lui a infligé une profonde blessure. À l’hôpital, ses plaies ont nécessité 50 points de suture. Il devra probablement subir une opération de chirurgie plastique pour reconstruire son mollet sans laisser de cicatrices ni de trous.





CE QUI S’EST PASSÉ : Pennant promenait son chien, un akita américain nommé King, lorsque celui-ci a été soudainement attaqué par un berger allemand sans laisse. L’ancien joueur d’Arsenal est intervenu pour séparer les deux chiens, mais c’est lui qui en a fait les frais : il a reçu quatre morsures au mollet droit en quelques instants, laissant des plaies profondes et visibles. Incapable de marcher, il a été aidé par sa compagne, qui l’a conduit au service des urgences le plus proche alors qu’il se trouvait dans un état sérieux. « Il m’a sauvé la vie », a souligné Pennant en évoquant son chien dans le récit qu’il a livré à la police, auprès de laquelle il a rapidement signalé l’ensemble des faits.









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