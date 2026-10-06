Les enquêtes des quotidiens « Le Monde » et « New York Times » ont révélé que la Fédération internationale de football (FIFA) avait découvert l'inéligibilité de Lionel Mpasi, gardien de but de la sélection de la République démocratique du Congo, à disputer les qualifications de la Coupe du monde 2026, sans toutefois infliger la moindre sanction à la sélection, dans une affaire où l'application du règlement aurait pu changer le cours de la qualification des « Léopards » au Mondial.

Selon les deux enquêtes publiées, l'équipe juridique de la FIFA a découvert, au cours du mois de mars 2026, que Mpasi n'avait pas achevé les démarches de changement de son affiliation sportive de la fédération française vers la fédération congolaise, malgré sa participation avec la sélection de la République démocratique du Congo aux qualifications, dont le match décisif face au Nigeria.

Le gardien avait représenté les sélections de jeunes de la France, ce qui faisait de son éligibilité internationale un problème juridique.

L'affaire remonte à novembre 2025, lorsque la Fédération nigériane de football a déposé une réclamation après la défaite de la sélection de son pays face à la République démocratique du Congo aux tirs au but en finale des barrages africains, réclamant une sanction contre la sélection congolaise pour avoir aligné des joueurs inéligibles, sur fond d'irrégularités liées à la nationalité et aux documents des joueurs.

Selon l'enquête, la FIFA n'avait, dans un premier temps, pas conclu à une infraction justifiant une sanction, avant que l'équipe juridique ne réexamine le dossier à la suite d'une demande de suivi déposée par la Fédération nigériane en mars 2026, découvrant alors l'inéligibilité de Mpasi.

« Le Monde » indique que le joueur, de nationalités française et congolaise, a disputé plusieurs matchs avec les sélections de jeunes de la France, tandis que les démarches de changement de sa fédération nationale, entamées en 2021, n'avaient pas abouti.

L'affaire tire son importance de l'article 19 du Code disciplinaire de la FIFA, qui prévoit, selon ce que rapporte « Le Monde », de sanctionner l'équipe qui aligne un joueur inéligible par une défaite par forfait et une amende financière, si l'infraction est établie à la suite d'une plainte. L'enquête a également évoqué des précédents dans lesquels la Fédération internationale a sanctionné des sélections pour des infractions similaires.

L'application de cette règle aurait pu ouvrir la voie à un changement de l'identité de la sélection représentant l'Afrique dans le barrage mondial, puisqu'il aurait été possible que le Nigeria remplace la République démocratique du Congo face à la Jamaïque, avant que cette dernière ne remporte le billet pour le Mondial après une victoire sur la Jamaïque sur le score d'un but à zéro à l'issue des prolongations.

Mais la FIFA a finalement rejeté la plainte de la Fédération nigériane pour des raisons de procédure et de délais, selon sa réponse à « Le Monde », affirmant que la commission de discipline avait examiné la plainte et décidé de ne pas la recevoir, et que la décision était devenue définitive et contraignante faute d'appel déposé selon les procédures en vigueur.

Malgré l'affirmation par la Fédération internationale de l'indépendance de ses instances judiciaires et son démenti de toute intervention de son président Gianni Infantino dans l'affaire, les deux enquêtes rouvrent le dossier de la manière dont les règlements de la FIFA sont appliqués dans l'une des affaires les plus controversées liées à la qualification d'une sélection à la Coupe du monde 2026.