« Fraude » : l'ancien président de Manchester City réclame l'exclusion du club de la Premier League

David Bernstein, ancien président de Manchester City, a affirmé que les sanctions imposées au club, en cas d'échec de son appel, ne devaient pas se limiter à l'aspect financier, insistant sur le fait que l'affaire représente une menace pour la crédibilité de l'ensemble du championnat anglais.

Dans des déclarations à la BBC, ce mardi, Bernstein a déclaré : « L'affaire est à peine croyable tant elle est grave. La première chose à laquelle je pense, c'est : le conseil d'administration doit-il continuer ? Et les personnes concernées doivent-elles être immédiatement suspendues de leurs fonctions ? »

Le président de Manchester City entre 1998 et 2003 a ajouté : « L'affaire est très, très grave. Je pense que c'est vraiment terrible. Il existe une école de pensée chez les avocats qui repose sur le déni, puis le déni, puis encore le déni, mais il s'agit d'un club de football qui appartient à une compétition, et c'est la crédibilité de tout le championnat qui est en jeu ici. »

L'ancien président de Manchester City a poursuivi : « J'irai jusqu'à dire que cela pourrait constituer une forme d'escroquerie profondément enracinée. Et si c'est le cas, je ne suis pas avocat, mais de mon point de vue, c'est une affaire si grave qu'elle dépasse les prérogatives du football. »

Bernstein a insisté sur le fait que les sanctions, si les infractions étaient avérées, ne devaient pas être uniquement financières, déclarant : « Les sanctions ne peuvent pas se limiter à l'aspect financier, elles doivent aller bien au-delà. »

Il a conclu ses déclarations en affirmant : « Si l'appel échoue, Manchester City ne peut pas rester dans le championnat anglais, et le club doit en assumer les conséquences. Et je dis cela en tant que supporter et amoureux du club. »

Les déclarations de Bernstein interviennent après que la Premier League, la ligue du championnat anglais, a officiellement reconnu Manchester City coupable de graves infractions financières.

De son côté, le club a répliqué dans un communiqué officiel qu'il disposait de preuves de son innocence et qu'il ferait appel de la décision le condamnant.