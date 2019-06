Fraude - Diego Costa aurait dissimulé 1,4 million d'euros

L'Espagne s'en prend à Diego Costa qui aurait caché 1,4 million d'euros de droits à l'image.

L'international espagnol Diego Costa est accusé de fraude fiscale en . D'après un procureur de Madrid, le buteur espagnol d'origine brésilienne passé notamment par , n'aurait en effet pas déclaré 1,24 million de livres sterling (1,4 million d'euros) de droits à l'image, lorqu'il avait rallié els Blues en 2014.

L'homme d'affaires de Diego Costa est l'agent portugais Jorge Mendes, qui gère aussi els carrières de ses illustres compatriotes lusitaniens Cristiano Ronaldo et José Mourinho. La presse espagnole affirme que ces derniers aussi essayé d'échapper aux taxes sur les revenus des droits à l'image en se les faisant verser au Iles Vierges.

Costa avait rejoint les Blues pour 32 millions de livres (36.119.680 euros), et a passé trois ans et demi à Stamford Bridge, avant de revenir dans son ancien club, l'Atletico Madrid.

Pour rappel, au cours des dernières heures, l'attaquant a été lié à un possible transfert à , mais le président des Colchoneros Enrique Cerezo a confirmé que l'ancien joueur de Chelsea resterait dans le Wanda Metropolitano.



"Je ne sais pas si Diego Costa intéresse Naples ou non, mais ce que je sais, c'est que Diego Costa reste avec nous", a-t-il assuré au micro de Radio KissKiss.



Au cours de la saison 2018/19, Costa n'a marqué que cinq buts et offert 3 passes décisives lors de ses 21 matches, toutes compétitions confondues.