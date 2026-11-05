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Tim Ursinus
Traduit par

Fraude au Ballon d’Or autour du vainqueur Harry Kane ? La police ouvre une enquête

Bundesliga
H. Kane
Kylian Mbappé
Bayern Munich

Lors de la remise du Ballon d’Or à Londres fin octobre, tout ne se serait pas déroulé dans les règles. La police française a indiqué avoir ouvert une enquête.

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Des mouvements suspects sur le marché des paris sportifs font l’objet d’une enquête autour du Ballon d’Or décerné par le magazine spécialisé français France Football et finalement remporté par Harry Kane, du Bayern Munich.

Comme l’a confirmé une source policière anonyme à The Athletic , douze comptes différents ont chacun placé des paris gagnants sur les cinq premières places du classement sur « Polymarket », un marché de prédiction américain fondé sur les cryptomonnaies. Des rumeurs avaient déjà circulé il y a quelques jours.

À douze reprises, l’ordre exact a ainsi été pronostiqué : Kane devant Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal, Rodri (tous deux au FC Barcelone) et Lionel Messi (Inter Miami). Avec une mise totale de 250 000 euros et un bénéfice net final de 200 000 euros, l’opération paraît pour le moins suspecte. D’autant que la course entre Kane et Mbappé a été extrêmement serrée.

Ballon d’Or : France Football enquête aussi

Selon The Athletic, les organisateurs de France Football avaient été informés avant la cérémonie de mouvements suspects sur « Polymarket ». Le magazine a depuis ouvert sa propre enquête et y a associé l’autorité française de régulation des jeux d’argent. « L’intégrité du Ballon d’Or est une priorité absolue pour France Football », déclare un porte-parole cité dans l’article : « Nous prenons très au sérieux ces accusations de divulgation anticipée des résultats et de possibles activités de paris criminelles. Des investigations sont en cours pour établir les faits et déterminer les éventuelles responsabilités. »

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07 nov. 2026

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L’enquête étant en cours, ni la police ni l’organisateur n’ont fourni d’autres précisions. On ignore également quand ses conclusions seront connues.

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images

Des fuites sur le Ballon d’Or ? Les règles avaient pourtant changé

Que les résultats du dépouillement des bulletins remplis par les journalistes désignés aient été révélés à l’avance contredit toutefois les récentes déclarations de Pascal Ferré. Peu avant la cérémonie, l’ancien rédacteur en chef de France Football avait expliqué à RMC Sportque même les lauréats n’étaient plus informés du résultat à l’avance « depuis 2024 ».

« Tous les nommés sont traités de la même manière », avait précisé Ferré : « Après l’ère Messi et Ronaldo, nous avons changé les règles. Pour faciliter la préservation du secret, il a été décidé de ne révéler le nom du vainqueur qu’au tout dernier moment. » Le résultat ne serait communiqué « qu’au plus petit nombre de personnes possible ». « Il y a aussi quelques astuces et petites ruses. La mienne consistait à laisser traîner de faux classements dans la rédaction de France Football pour alimenter les spéculations sur les réseaux sociaux, ce qui m’a toujours fait sourire. À l’heure actuelle, il n’y a probablement pas plus de cinq personnes qui connaissent le nom du vainqueur », avait-il ajouté.

Par le passé, l’identité du futur vainqueur avait fuité à plusieurs reprises avant la cérémonie. En 2024, peu avant le changement de règle, le Real Madrid avait même boycotté la cérémonie après avoir été informé que le favori Vinicius Junior ne remporterait pas le Ballon d’Or.

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