Frattesi : « À l’Inter, j’allais mal mentalement, tout l’argent que j’ai à la banque pour revoir ma grand-mère »

Davide Frattesi, nouveau milieu de terrain de la Lazio arrivé de l’Inter et déjà auteur de deux buts valant six points, s’est exprimé lors de sa conférence de presse de présentation avec le club biancoceleste :





Comment êtes-vous arrivé à la Lazio ?

En réalité, j’étais sur un bateau, puis j’ai eu le coach au téléphone et il y avait des questions administratives à régler. Mais ça a été assez rapide.





Qu’est-ce qui vous a convaincu de venir cette fois ? Et clarifions aussi : vous êtes supporter de la Lazio depuis toujours ?





Je suis là (rires, ndlr), malheureusement avant personne ne les contrôlait. J’ai commencé comme ramasseur de balles sous la Curva Sud, j’étais proche de Scamacca le 26 mai. Je me suis moqué de lui. Mon père est supporter de la Lazio, il m’emmenait au stade. Je suis allé plusieurs fois au stade. Avec le coach, il y a une relation qui a commencé il y a quelque temps en sélection, puis certaines dynamiques se sont créées et je n’y ai pas beaucoup réfléchi, j’avais besoin d’un projet comme celui-ci. Je suis sûr de mon choix, je suis arrivé avec beaucoup d’enthousiasme et d’attentes. En arrivant, j’ai trouvé un groupe important, un centre sportif où l’on peut bien travailler.









Que peut vous apporter la Lazio ?





Beaucoup, parce que c’est un club important, il faut viser le maximum. Personnellement, après la dernière année difficile pour moi, je crois que c’est l’endroit idéal pour me relancer et essayer de relever un peu le niveau, en visant des objectifs importants ici.





Votre histoire ressemble au conte de l’été : on peut aussi revenir à la Lazio...





L’an dernier, j’allais mal aussi mentalement. Ma petite amie me le disait, l’argent n’est pas fondamental, les choses importantes sont ailleurs. Bien sûr, on ne gagne pas 2 euros de l’heure. Tout ce que j’ai à la banque pour revoir ma grand-mère pendant 5 minutes.





Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné à l’Inter ?

À la base, il y a de très forts joueurs au milieu de terrain, à armes égales ce n’est pas facile du tout. L’an dernier, je sortais d’une opération pour une hernie, la tête suivait mais pas les jambes. Pour revenir plus tôt, je me suis fait une déchirure à l’adducteur, j’ai commencé à bien m’entraîner en novembre et décembre. Là, c’est tard vu la forte concurrence. C’est plus difficile de commencer en décembre qu’en début de saison. Je pense d’ailleurs n’avoir marqué que 3 buts en Coupe d’Italie.





Quel but fêteriez-vous d’une manière particulière ?





Pour l’objectif, c’est encore tôt, nous sommes encore en août, on en reparlera plus tard. Moi, je peux même en étudier une, puis peut-être que je marque à la 90e et que le « rideau » se ferme sur moi... En attendant, espérons marquer.





Objectif personnel ?





Essayer d’aller le plus haut possible, le personnel n’est pas très important, si on finit 15es, mon bilan change peu. J’aimerais aller le plus haut possible au classement.





Sur l’état d’esprit à apporter ici ? Quel changement voudriez-vous apporter à la Lazio ?





Au niveau du club, ils y penseront eux-mêmes, j’ai trouvé des installations très belles, à la pointe. Il y a même un dentiste, des choses qu’il n’y avait pas à Milan. Mais je ne veux pas faire le Messie, ça me semblerait exagéré. Ce sont les petites choses à modifier, puis une par jour et on s’améliore. Deux ou trois bêtises peuvent quand même t’aider dans ta progression.





Qu’est-ce que Gattuso vous a dit pour vous faire venir ?





Il a dit qu’il viendrait me chercher (rires, ndlr). Il m’a expliqué la situation, moi je suis un peu quelqu’un qui recherche les choses « impossibles ». Il m’a parlé de la situation un peu mollassonne ici, qu’il fallait relancer. Je l’ai aussi connu comme personne, et pour quelqu’un comme le coach, s’il faut lui donner un coup de main, il faut le faire. Quelqu’un pour qui on peut aller à la guerre.





Vous vous sentez déjà comme un leader ? Le départ de Romagnoli ?





Pour Alessio, sa carrière parle pour lui. Pour beaucoup de garçons, c’était un point de référence, ici il y a un beau groupe d’Italiens, mais dans une carrière il faut faire des choix. C’est compréhensible, on le salue et on lui souhaite bonne chance. Moi, je voudrais surtout être une référence pour les jeunes, en quelques semaines on ne peut pas devenir un leader. Il y a un capitaine, le leader c’est lui.





Comment avez-vous vécu l’enthousiasme des supporters autour de votre nom ? Vous vous y attendiez ?





Peut-être un peu moins, mais ils ont peut-être pensé à la beauté du voyage. Quelques amis m’ont massacré, je crois que ça a été une belle chose. J’ai besoin de me sentir de nouveau important, à Bologne j’étais en miettes avec seulement une semaine d’entraînement. L’enthousiasme ne doit pas s’éteindre, pour moi il est fondamental pour bien jouer au football.





Vous êtes déjà rentré chez vous, à Fidene ? Que diriez-vous à un adolescent d’aujourd’hui ?





J’y suis allé hier, je me suis mangé un kilo de pizza (rires, ndlr). Petit, j’étais déjà focalisé et concentré, puis il faut de l’engagement et des sacrifices. Il faut bien se dépenser, ensuite ça peut bien ou mal se passer, mais si on entre dans ce jeu maudit, on en retire des satisfactions incroyables pour soi et pour sa famille.





En tant que Romain, qu’est-ce que vous pouvez apporter ?





Tout le monde se moque de moi, après mes dernières déclarations, tout le monde me met du pain dans l’assiette. J’essaierai d’apporter un peu de hargne et de saine ignorance.





Même vos coéquipiers vous ont appelé ? Vous pensiez déjà revenir au départ ?





Revenir à la maison, oui, le faire aussi tôt, peut-être pas. Je le répète, depuis que grand-mère est morte, je ressentais le besoin de rentrer à la maison. L’argent ne me sert à rien, je veux être davantage avec ma famille et mes amis. Même si c’est difficile, je veux profiter un peu plus de la vie, je suis parti à 16 ans, j’ai manqué beaucoup de choses. S’il est possible d’en récupérer un peu, tant mieux.





Voir les supporters vous manque à quel point ? Maintenant, il y a déjà urgence au milieu...





À Milan, j’ai le sentiment d’avoir laissé quelque chose de beau aussi avec les supporters. Par exemple, une fois Thuram m’a dit à l’Olimpico : « Mais ici, c’est toujours comme ça ? » Je lui ai dit que oui, que c’était quelque chose d’incroyable. Pour le reste, c’est encore tôt, pour nous comme pour nos adversaires. On verra plus tard comment ça se passera. Nous devons rester concentrés.





La Lazio peut-elle retrouver l’Europe ? Vous avez parlé de vos objectifs, pas du fait que cela puisse le devenir pour l’équipe.





C’est un peu tôt, il faut des tests plus difficiles. Non pas parce que le Genoa et Bologne sont inférieurs, mais parce que nous sommes en août et qu’aucune équipe n’est à 100 %. On verra plus tard, les adversaires grandiront, nous grandirons aussi. J’espère que notre condition sera meilleure que celle des équipes que nous affronterons (rires, ndlr).